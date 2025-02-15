prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 08:50

Published 15 февраля, 08:50

Modified 16 февраля, 12:48

Updated 16 февраля, 12:48

Красноярцы назвали самый вкусный хлеб

Красноярцы назвали самые вкусные марки хлеба. Публикуем топ-3

15 февраля 2025, 08:50
Фото: 1MI.

Красноярцы назвали самый вкусный хлеб

Жители Красноярска назвали лучшие, по своему мнению, марки хлеба. Рассказываем, кто попал в список.

Опрос провело издание Ngs24 — в нем поучаствовали 2782 человека. На первое место красноярцы поставили хлеб, который пекут в «Командоре» и «Аллее». Эта продукция набрала 1 434 голоса — это 52% всех проголосовавших.

Второе место заняла продукция собственного производства «Красного Яра» — 636 голосов (23% проголосовавших).

На третьем месте оказался хлеб Yurry Hurry от «Ярхлеба», за который проголосовали 202 человека (7% голосов).

Вне топа оказался хлеб марки «Емельяновский», а также от «Тунгуски», «Хлебного двора», «Ромбабы», «Иркутской фабрики», «Пятерочки», «Пекарня хлебов».

В комментариях под постом с голосованием жители Красноярска хлеб от производителей, которые не попали в рейтинг:

«Я беру хлеб в пекарнях „Ржанко““
„Нравится „Наш хлеб. Бородинский“. Самый вкусный»
«Вкусный хлеб собственного производства беру в магазине „У Марианны““

Другие пользователи считают, что нет ничего лучше домашнего хлеба и не советуют покупать его в магазинах.

Читайте также:
Красноярцы назвали самые вкусные марки кетчупа. Публикуем топ-3Жители Красноярска рассказали, какие марки пельменей самые вкусныеКрасноярцы назвали самые вкусные шоколадные конфеты. Публикуем топ-3
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Рейтинг#Хлеб
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика