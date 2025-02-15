Красноярцы назвали самые вкусные марки хлеба. Публикуем топ-3

Posted 15 февраля, 08:50
Published 15 февраля, 08:50
Modified 16 февраля, 12:48
Updated 16 февраля, 12:48
Опрос провело издание Ngs24 — в нем поучаствовали 2782 человека. На первое место красноярцы поставили хлеб, который пекут в «Командоре» и «Аллее». Эта продукция набрала 1 434 голоса — это 52% всех проголосовавших.
Второе место заняла продукция собственного производства «Красного Яра» — 636 голосов (23% проголосовавших).
На третьем месте оказался хлеб Yurry Hurry от «Ярхлеба», за который проголосовали 202 человека (7% голосов).
Вне топа оказался хлеб марки «Емельяновский», а также от «Тунгуски», «Хлебного двора», «Ромбабы», «Иркутской фабрики», «Пятерочки», «Пекарня хлебов».
В комментариях под постом с голосованием жители Красноярска хлеб от производителей, которые не попали в рейтинг:
«Я беру хлеб в пекарнях „Ржанко““
„Нравится „Наш хлеб. Бородинский“. Самый вкусный»
«Вкусный хлеб собственного производства беру в магазине „У Марианны““
Другие пользователи считают, что нет ничего лучше домашнего хлеба и не советуют покупать его в магазинах.