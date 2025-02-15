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Posted 15 февраля, 04:10

Published 15 февраля, 04:10

Modified 15 февраля, 04:10

Updated 15 февраля, 04:10

Москвич сделал предложение девушке на турнире по фигурному катанию в Красноярске

Москвич сделал предложение девушке на турнире по фигурному катанию в Красноярске

15 февраля 2025, 04:10
Фото: t.me/mkotyukov.
В Красноярске молодой человек сделал предложение своей девушке на открытии финала Гран-при России по фигурному катанию.

Все произошло накануне, 14 февраля, на трибунах «Кристалл Арены». В соцсетях сообщают, что во время перерыва один из зрителей признался своей девушке в любви и предложил выйти за него замуж.

Видео: t.me/mkotyukov.

В итоге девушка ответила согласием. Зрители поддержали пару аплодисментами. Выяснилось, что Владислав и Дарья приехали в Красноярск из Москвы на соревнования.

Фото: t.me/mkotyukov

Девушка является поклонницей фигурного катания. Губернатор края Михаил Котюков в соцсетях рассказал, что пригласил будущих молодоженов провести медовый месяц в Красноярском крае.

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#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Кристалл Арена
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