Москвич сделал предложение девушке на турнире по фигурному катанию в Красноярске

Posted 15 февраля, 04:10
Published 15 февраля, 04:10
Modified 15 февраля, 04:10
Updated 15 февраля, 04:10
Все произошло накануне, 14 февраля, на трибунах «Кристалл Арены». В соцсетях сообщают, что во время перерыва один из зрителей признался своей девушке в любви и предложил выйти за него замуж.
В итоге девушка ответила согласием. Зрители поддержали пару аплодисментами. Выяснилось, что Владислав и Дарья приехали в Красноярск из Москвы на соревнования.
Девушка является поклонницей фигурного катания. Губернатор края Михаил Котюков в соцсетях рассказал, что пригласил будущих молодоженов провести медовый месяц в Красноярском крае.