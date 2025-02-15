На Алтае произошло мощное землетрясение. Почувствовали даже в Красноярске

Posted 15 февраля, 03:20
Published 15 февраля, 03:20
Modified 15 февраля, 05:02
Updated 15 февраля, 05:02
В региональном МЧС сообщили, что в 08:48 произошло землетрясение в Кош-Агачском районе. Местные жители ощутили подземные толчки. В эпицентре магнитуда составила 6.4.
По оценкам Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, интенсивность землетрясения в эпицентре составила 8,5 баллов из 12.
В МЧС по Алтайскому краю заявили, что жители ощущали толчки по восточной части края — в Заринской, Бийской и Белокурихинской зонах, а также в Барнауле.
Красноярцы тоже почувствовали отголоски землетрясения. Жительница одного из домов на улице Дмитрия Мартынова рассказала «ПМ», что утром в квартире все начало «ходить ходуном».
«Я живу на 15 этаже. Примерно в 08:53 люстра и шкафы начали ходить ходуном, а также греметь зеркала.
Что я сделала? Побежала шкафы придерживать, чтобы не упали. Слава богу, что еще посуда со шкафов не попадала и не разбилась. После этого у меня начала кружиться голова, правда, не знаю из-за чего: волнения или землетрясения».
А вот так качало люстру у жительницы одной из квартир в ЖК «Скандис».
Жители Покровки, Преображенского, Калинина и Взлетки сообщают, что тоже ощутили подземные толчки. Люди отмечают, что в их домах все ходило «волнами»: качались люстры и шатались шкафы.