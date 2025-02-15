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Posted 15 февраля, 03:20

Published 15 февраля, 03:20

Modified 15 февраля, 05:02

Updated 15 февраля, 05:02

На Алтае произошло мощное землетрясение. Почувствовали даже в Красноярске

На Алтае произошло мощное землетрясение. Почувствовали даже в Красноярске

15 февраля 2025, 03:20
Фото: asgsr.ru.
Сегодня утром, 15 февраля, на Алтае произошло землетрясение. Его отголоски почувствовали даже жители Красноярска.

В региональном МЧС сообщили, что в 08:48 произошло землетрясение в Кош-Агачском районе. Местные жители ощутили подземные толчки. В эпицентре магнитуда составила 6.4.

По оценкам Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, интенсивность землетрясения в эпицентре составила 8,5 баллов из 12.

Фото: asgsr.ru

В МЧС по Алтайскому краю заявили, что жители ощущали толчки по восточной части края — в Заринской, Бийской и Белокурихинской зонах, а также в Барнауле.

Красноярцы тоже почувствовали отголоски землетрясения. Жительница одного из домов на улице Дмитрия Мартынова рассказала «ПМ», что утром в квартире все начало «ходить ходуном».

«Я живу на 15 этаже. Примерно в 08:53 люстра и шкафы начали ходить ходуном, а также греметь зеркала.
Что я сделала? Побежала шкафы придерживать, чтобы не упали. Слава богу, что еще посуда со шкафов не попадала и не разбилась. После этого у меня начала кружиться голова, правда, не знаю из-за чего: волнения или землетрясения».

А вот так качало люстру у жительницы одной из квартир в ЖК «Скандис».

Видео: prmira.ru.

Жители Покровки, Преображенского, Калинина и Взлетки сообщают, что тоже ощутили подземные толчки. Люди отмечают, что в их домах все ходило «волнами»: качались люстры и шатались шкафы.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#МЧС#Землетрясение#Алтай#Алтайский край#Республика Алтай
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