Пристройка угрожает историческому памятнику в центре Красноярска

Posted 15 февраля, 05:15
Published 15 февраля, 05:15
Modified 15 февраля, 05:15
Updated 15 февраля, 05:15
Речь идет о здании Благородного собрания на Мира, 67. Оно является объектом культурного наследия.
Раньше в здании находилось издательство «Приступ», созданное в апреле 1917 года пор предложению среднесибирского бюро ЦК большевиков.
Там печатали труды Маркса и Энгельса, Владимира Ленина, а также другие коммунистические книги.
Служба подала иск к индивидуальной предпринимательнице, которой принадлежит одноэтажная пристройка к зданию. Его площадь составляет 75 квадратных метров.
По данным службы, помещение построили на месте крыльца во второй вход в здание Благородного собрания.
Сообщается, что у пристройки нет фундамента, капитальных стен и «прочной связи с землей». Конструкция опирается на стены жилого дома на Мира, 65 и временные стойки.
В итоге суд просят лишить предпринимательницу права собственности. В службе считают, что без этого нельзя сохранить историческое здание.
В 2024 году помещение выставили на продажу за 5,6 миллиона рублей. Однако сейчас автор снял объявление с публикации.