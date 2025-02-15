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Posted 15 февраля, 05:15

Published 15 февраля, 05:15

Modified 15 февраля, 05:15

Updated 15 февраля, 05:15

Пристройка угрожает историческому памятнику в центре Красноярска

Пристройка угрожает историческому памятнику в центре Красноярска

15 февраля 2025, 05:15
Фото: ookn.ru.
Краевая служба по государственной охране объектов культурного наследия обратилась в Арбитражный суд. Она просит лишить владельца права собственности на пристройку к историческому зданию в центре Красноярска.

Речь идет о здании Благородного собрания на Мира, 67. Оно является объектом культурного наследия.

Раньше в здании находилось издательство «Приступ», созданное в апреле 1917 года пор предложению среднесибирского бюро ЦК большевиков.

Там печатали труды Маркса и Энгельса, Владимира Ленина, а также другие коммунистические книги.

Фото: ookn.ru

Служба подала иск к индивидуальной предпринимательнице, которой принадлежит одноэтажная пристройка к зданию. Его площадь составляет 75 квадратных метров.

По данным службы, помещение построили на месте крыльца во второй вход в здание Благородного собрания.

Сообщается, что у пристройки нет фундамента, капитальных стен и «прочной связи с землей». Конструкция опирается на стены жилого дома на Мира, 65 и временные стойки.

В итоге суд просят лишить предпринимательницу права собственности. В службе считают, что без этого нельзя сохранить историческое здание.

В 2024 году помещение выставили на продажу за 5,6 миллиона рублей. Однако сейчас автор снял объявление с публикации.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Памятник#Проспект Мира#Арбитражный суд#Исторический объект#Историческое здание
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