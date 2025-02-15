В чем польза апельсинового сока? Кому его лучше не пить? Ответили в Роспотребнадзоре

Posted 15 февраля, 10:25
Published 15 февраля, 10:25
Modified 15 февраля, 10:25
Updated 15 февраля, 10:25
Апельсиновый сок является источником витамина C. Он нужен для укрепления иммунной системы и правильного усвоения кальция в костях.
Употребление этого напитка поможет защитить сосуды и предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Еще апельсиновый сок укрепляет нервную систему, обладает антисептическим и тонизирующим действием. Натуральный сок с мякотью советуют пить при запорах.
В одном стакане свежевыжатого сока содержится практически дневная норма витамина C. Сок нужно пить сразу же, так как витамин C быстро разрушается.
Диетологи советуют пить апельсиновый сок в обед, а не утром. Если вы занимаетесь спортом, то после физических нагрузок.
Апельсиновый сок не рекомендуют употреблять людям с заболеваниями ЖКТ и сахарным диабетом.
Кроме того, апельсиновый сок из-за повышенной кислотности плохо влияет на эмаль зубов. После употребления нужно прополоскать рот.
Беременным и кормящим женщинам стоит помнить, что свежевыжатый апельсиновый сок может вызвать аллергическую реакцию.