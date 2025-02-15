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Posted 15 февраля, 10:25

Published 15 февраля, 10:25

Modified 15 февраля, 10:25

Updated 15 февраля, 10:25

Красноярцам рассказали, чем полезен апельсиновый сок и кому его лучше не пить

В чем польза апельсинового сока? Кому его лучше не пить? Ответили в Роспотребнадзоре

15 февраля 2025, 10:25
Фото: freepik.com.

Красноярцам рассказали, чем полезен апельсиновый сок и кому его лучше не пить

В краевом Роспотребнадзоре рассказали жителям Красноярского края о пользе апельсинового сока.

Апельсиновый сок является источником витамина C. Он нужен для укрепления иммунной системы и правильного усвоения кальция в костях.

Употребление этого напитка поможет защитить сосуды и предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Еще апельсиновый сок укрепляет нервную систему, обладает антисептическим и тонизирующим действием. Натуральный сок с мякотью советуют пить при запорах.

В одном стакане свежевыжатого сока содержится практически дневная норма витамина C. Сок нужно пить сразу же, так как витамин C быстро разрушается.

Диетологи советуют пить апельсиновый сок в обед, а не утром. Если вы занимаетесь спортом, то после физических нагрузок.

Апельсиновый сок не рекомендуют употреблять людям с заболеваниями ЖКТ и сахарным диабетом.

Кроме того, апельсиновый сок из-за повышенной кислотности плохо влияет на эмаль зубов. После употребления нужно прополоскать рот.

Беременным и кормящим женщинам стоит помнить, что свежевыжатый апельсиновый сок может вызвать аллергическую реакцию.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Сок
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