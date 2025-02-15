В Красноярске на острове Молокова планируют построить ресторан и гостиничный комплекс

Posted 15 февраля, 11:05
Published 15 февраля, 11:05
Modified 15 февраля, 13:58
Updated 15 февраля, 13:58
Заказчиком является Туристский информационный центр Красноярского края. Стоимость контракта — 25,5 миллиона рублей.
Среди документов есть концепция развития острова, разработанная мастерской А2. Архитекторы предлагают построить там музейный комплекс, включающий музеи освоения Севера и гидроавиации, павильон с самолетом «Дуглас» и «музейную тропу».
Еще на острове Молокова планируют построить пешеходный мост от улицы Парусной на Южном берегу.
Авторы концепции предлагают разместить гостиничный комплекс и ресторан с видом на исторический центр Красноярска. На мысе острова может появиться визит-центр со смотровой площадкой.
Разработать проект благоустройства острова Молокова необходимо до 14 ноября 2025 года.