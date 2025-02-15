prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 11:05

Published 15 февраля, 11:05

Modified 15 февраля, 13:58

Updated 15 февраля, 13:58

В Красноярске на острове Молокова планируют построить ресторан и гостиничный комплекс

В Красноярске на острове Молокова планируют построить ресторан и гостиничный комплекс

15 февраля 2025, 11:05
Фото: 2gis.ru / Владислав Никитин.
В Красноярске острову Молокова заказали проект благоустройства. Информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком является Туристский информационный центр Красноярского края. Стоимость контракта — 25,5 миллиона рублей.

Среди документов есть концепция развития острова, разработанная мастерской А2. Архитекторы предлагают построить там музейный комплекс, включающий музеи освоения Севера и гидроавиации, павильон с самолетом «Дуглас» и «музейную тропу».

Схема проектируемых объектов
Единый пешеходный маршрут островов Отдыха и Молокова
Схема маршрутов
Схема проектируемых объектов. Фото: zakupki.gov.ru

Еще на острове Молокова планируют построить пешеходный мост от улицы Парусной на Южном берегу.

Авторы концепции предлагают разместить гостиничный комплекс и ресторан с видом на исторический центр Красноярска. На мысе острова может появиться визит-центр со смотровой площадкой.

Разработать проект благоустройства острова Молокова необходимо до 14 ноября 2025 года.

  • Ранее мы рассказывали о том, что на острове Молокова планируют возвести водно-туристический центр.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Благоустройство#Закупки#Остров Молокова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика