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Posted 15 февраля, 06:25

Published 15 февраля, 06:25

Modified 15 февраля, 06:25

Updated 15 февраля, 06:25

Депутат вернет 4 га земли под Красноярском. Он осушил пруд и построил там особняк

Депутат вернет 4 га земли под Красноярском. Он осушил пруд и построил там особняк

15 февраля 2025, 06:25
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Суд обязал депутата вернуть в государственную собственность больше 38 квадратных метров земли с водоемом. Участки находятся в Емельяновском районе.

В 2005 году в деревне Мужичкино местная администрация предоставила сельхозпредприятию участок площадью 107 тысяч квадратных метров. За 20 лет у земли сменилось несколько собственников. Впоследствии ее разделили на восемь участков.

На двух участках общей площадью 38 тысяч квадратных метров находится водоем, где любили отдыхать местные жители.

По версии прокуратуры, в 2015 году два участка приобрел депутат, огородил их, осыпал дамбу, осушил пруд и построил там дом.

В ведомстве «ПМ» сообщили, что речь идет о депутате Емельяновского сельсовета Мислиме Абасове.

«Водный объект — это собственность государства, которую нельзя „спрятать“. Пруд связан с другими водными объектами, а значит, приватизации участок не подлежит».
Видео: Прокуратура Красноярского края.
Видео: Прокуратура Красноярского края.

Как отмечают в прокуратуре, эксперты утверждали, что пруд не имеет отношение к ручью и может использоваться его собственником. Однако архивные кадры доказали, что водоем тесно связан с ручьем.

«Суд постановил вернуть участки государству, решение не вступило в силу. После вступления в силу решения дадим уголовно-правовую оценку деятельности депутату на этой территории», — сказали «Проспекту Мира» в прокуратуре.
#Никита Алексеев#Видео#Люди#Общество#Депутат#Суд#Красноярский край#Прокуратура#Емельяновский район#Земля
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