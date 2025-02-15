Депутат вернет 4 га земли под Красноярском. Он осушил пруд и построил там особняк

Posted 15 февраля, 06:25
Published 15 февраля, 06:25
Modified 15 февраля, 06:25
Updated 15 февраля, 06:25
В 2005 году в деревне Мужичкино местная администрация предоставила сельхозпредприятию участок площадью 107 тысяч квадратных метров. За 20 лет у земли сменилось несколько собственников. Впоследствии ее разделили на восемь участков.
На двух участках общей площадью 38 тысяч квадратных метров находится водоем, где любили отдыхать местные жители.
По версии прокуратуры, в 2015 году два участка приобрел депутат, огородил их, осыпал дамбу, осушил пруд и построил там дом.
В ведомстве «ПМ» сообщили, что речь идет о депутате Емельяновского сельсовета Мислиме Абасове.
«Водный объект — это собственность государства, которую нельзя „спрятать“. Пруд связан с другими водными объектами, а значит, приватизации участок не подлежит».
Как отмечают в прокуратуре, эксперты утверждали, что пруд не имеет отношение к ручью и может использоваться его собственником. Однако архивные кадры доказали, что водоем тесно связан с ручьем.
«Суд постановил вернуть участки государству, решение не вступило в силу. После вступления в силу решения дадим уголовно-правовую оценку деятельности депутату на этой территории», — сказали «Проспекту Мира» в прокуратуре.