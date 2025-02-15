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Posted 15 февраля, 02:24

Published 15 февраля, 02:24

Modified 15 февраля, 02:54

Updated 15 февраля, 02:54

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в центре Красноярска

В центре Красноярска подросток уходил от погони и влетел в автобус. 4 пострадали

15 февраля 2025, 02:24
Фото: t.me/mvd_24.

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в центре Красноярска

В Красноярске на улице Ленина легковой автомобиль на полной скорости влетел в автобус. Пострадали четыре человека.

Все произошло сегодня утром, 15 февраля. По предварительным данным, 17-летний подросток находился за рулем «Жигули».

Запись инцидента опубликовали в телеграм-канале ЧП-Красноярск. В ролике видно, как легковушка на полной скорости врезается в автобус, уходя от погони.

Видео: ЧП-Красноярск.
Фото: t.me/mvd_24

В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров «Жигули». Их госпитализировали в больницу для обследования. Сотрудники ДПС выяснили, что пассажиры и водитель легковушки не были пристегнуты ремнями безопасности.

В отношении представителей 17-летнего водителя составили административный материал о неисполнении родительских обязанностей.

«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции рассказали, что сейчас выясняют, действительно ли сотрудники ДПС преследовали легковой автомобиль.

«Несовершеннолетний водитель в момент аварии находился в трезвом состоянии», — добавили в ведомстве.
  • Ранее мы рассказывали о 15-летнем подростке, который угнал машину родителей и сбил 2-летнего ребенка в Красноярске. Ребенка госпитализировали в больницу.
  • В декабре 2024 года 15-летний подросток на «Жигули» пострадал в ДТП с грузовиком в Красноярске. Выяснилось, что несовершеннолетний купил машину на накопленные деньги.
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