В центре Красноярска подросток уходил от погони и влетел в автобус. 4 пострадали

Posted 15 февраля, 02:24
Published 15 февраля, 02:24
Modified 15 февраля, 02:54
Updated 15 февраля, 02:54
Все произошло сегодня утром, 15 февраля. По предварительным данным, 17-летний подросток находился за рулем «Жигули».
Запись инцидента опубликовали в телеграм-канале ЧП-Красноярск. В ролике видно, как легковушка на полной скорости врезается в автобус, уходя от погони.
В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров «Жигули». Их госпитализировали в больницу для обследования. Сотрудники ДПС выяснили, что пассажиры и водитель легковушки не были пристегнуты ремнями безопасности.
В отношении представителей 17-летнего водителя составили административный материал о неисполнении родительских обязанностей.
«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции рассказали, что сейчас выясняют, действительно ли сотрудники ДПС преследовали легковой автомобиль.
«Несовершеннолетний водитель в момент аварии находился в трезвом состоянии», — добавили в ведомстве.