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Posted 15 февраля, 08:10

Published 15 февраля, 08:10

Modified 15 февраля, 09:09

Updated 15 февраля, 09:09

В красноярской школе четвероклассники жестоко избили сверстницу

«Вот они — цветы жизни»: в Красноярске четвероклассники жестоко избили одноклассницу

15 февраля 2025, 08:10
Фото: Kras Mash.

В красноярской школе четвероклассники жестоко избили сверстницу

В Красноярске в школе №4 несколько четвероклассников избили свою одноклассницу. Полиция начала проверку.

Запись инцидента появилась в телеграм-канале Kras Mash. В начале ролика видно, как один из мальчиков под одобрительные возгласы детей толкается с девочкой и пинает ее ногами.

После этого девочка подошла к другому школьнику и несколько раз пнула его. Четвероклассник отвечает сверстнице несколькими ударами по голове.

Видео: Kras Mash.

В МВД сообщили, что в полицию обратилась мама пострадавшей. У 10-летней девочки выявили ушибы. Школьнице назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«Проспекту Мира» в полиции сообщили, что пока неизвестно, что стало причиной конфликта между учениками. Мы попытались связаться с руководством №4 школы, однако на звонки корреспондента никто не ответил.

В комментариях красноярцы спорят, кого нужно проверить в первую очередь: школу или родителей.

«Опять школу? Родителей проверьте!»
«Сначала нужно проверить школу! Зачастую именно классный руководитель инициирует буллинг, назначая изгоя. И директора школ это прикрывают»
«Причём тут школа? Если родители не воспитали своих детей? Привыкли свои косяки списывать на всех подряд»
«Что с детьми? Родителей к ответственности!»

Другие пользователи осудили действие четвероклассников, встав на сторону девочки:

«Вот они — цветы жизни. А ещё родители их защищают»
«Девочка защищается, молодец!»
«Родители этой девочки вправе спросить по всей строгости со всех виновных в рамках закона!»

Обновлено: в прокуратуре «Проспекту Мира» рассказали, что руководство школы уже сообщило о потасовке между четвероклассниками.

«Были проведены профилактические беседы. Оснований для проверки нет».
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Дети#Нападение#Полиция#Драка#Школа#МВД#Школьники
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