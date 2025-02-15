«Вот они — цветы жизни»: в Красноярске четвероклассники жестоко избили одноклассницу

Posted 15 февраля, 08:10
Published 15 февраля, 08:10
Modified 15 февраля, 09:09
Updated 15 февраля, 09:09
Запись инцидента появилась в телеграм-канале Kras Mash. В начале ролика видно, как один из мальчиков под одобрительные возгласы детей толкается с девочкой и пинает ее ногами.
После этого девочка подошла к другому школьнику и несколько раз пнула его. Четвероклассник отвечает сверстнице несколькими ударами по голове.
В МВД сообщили, что в полицию обратилась мама пострадавшей. У 10-летней девочки выявили ушибы. Школьнице назначили судебно-медицинскую экспертизу.
«Проспекту Мира» в полиции сообщили, что пока неизвестно, что стало причиной конфликта между учениками. Мы попытались связаться с руководством №4 школы, однако на звонки корреспондента никто не ответил.
В комментариях красноярцы спорят, кого нужно проверить в первую очередь: школу или родителей.
«Опять школу? Родителей проверьте!»
«Сначала нужно проверить школу! Зачастую именно классный руководитель инициирует буллинг, назначая изгоя. И директора школ это прикрывают»
«Причём тут школа? Если родители не воспитали своих детей? Привыкли свои косяки списывать на всех подряд»
«Что с детьми? Родителей к ответственности!»
Другие пользователи осудили действие четвероклассников, встав на сторону девочки:
«Вот они — цветы жизни. А ещё родители их защищают»
«Девочка защищается, молодец!»
«Родители этой девочки вправе спросить по всей строгости со всех виновных в рамках закона!»
Обновлено: в прокуратуре «Проспекту Мира» рассказали, что руководство школы уже сообщило о потасовке между четвероклассниками.
«Были проведены профилактические беседы. Оснований для проверки нет».