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Posted 15 февраля, 11:30

Published 15 февраля, 11:30

Modified 16 февраля, 03:57

Updated 16 февраля, 03:57

Известные бренды одежды могут вернуться в Россию

Zara, Pull & Bear, Bershka и другие бренды могут вернуться в Россию

15 февраля 2025, 11:30
Фото: prmira.ru.

Известные бренды одежды могут вернуться в Россию

В Красноярск и другие города России могут вернуться популярные бренды одежды. Об этом сообщил Mash со ссылкой на свои источники.

По информации канала, сейчас испанская компания Inditex обсуждает возвращение в Россию сети магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и т. д.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что магазины планируют занять те же помещения, в которых они находились до ухода из России.

После начала боевых действий ряд зарубежных компаний закрыли свои магазины и продали российский бизнес. К их числу относится компания Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear и другими.

Покупателем её российских активов стала арабская компания Daher. Нынешние владельцы открыли магазины под новыми брендами — Vilet вместо Stradivarius, Maag вместо Zara, Dub вместо Pull&Bear, Ecru вместо Bershka.

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