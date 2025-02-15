Zara, Pull & Bear, Bershka и другие бренды могут вернуться в Россию

Posted 15 февраля, 11:30
Published 15 февраля, 11:30
Modified 16 февраля, 03:57
Updated 16 февраля, 03:57
По информации канала, сейчас испанская компания Inditex обсуждает возвращение в Россию сети магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и т. д.
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что магазины планируют занять те же помещения, в которых они находились до ухода из России.
После начала боевых действий ряд зарубежных компаний закрыли свои магазины и продали российский бизнес. К их числу относится компания Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear и другими.