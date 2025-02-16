Из-за метро в районе вокзала меняется схема движения

В этот период власти советуют красноярцам приезжать на вокзал на автобусе или троллейбусе. Количество парковочных мест для автомобилей ограничат. Они останутся на небольшом участке на пересечении Братьев Абалаковых и Деповской. Также машину можно будет оставить в парковочных карманах возле зданий на Бограда.