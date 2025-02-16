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Posted 16 февраля, 02:26

Published 16 февраля, 02:26

Modified 16 февраля, 02:28

Updated 16 февраля, 02:28

Из-за метро в районе вокзала меняется схема движения

Из-за метро в районе вокзала меняется схема движения

16 февраля 2025, 02:26
Фото: prmira.ru.
Сюжет
Строительство метро
С 17 февраля в районе железнодорожного вокзала Красноярска изменится схема движения. Это связано со строительством метро в этом месте.

Остановку автобусов и троллейбусов перенесут в сторону улицы Деповской.

Проезд запретят на таких участках:

— по улице Братьев Абалаковых от пересечения с Деповской до Привокзальной площади;

— по Выборгскому переулку;

— по Бограда от Привокзальной площади до Деповской;

— на проезде с восточной стороны Привокзальной площади.

Фото: мэрия Красноярска

На нескольких участках запретят остановку и стоянку транспорта.

Все запреты продлятся до 1 декабря 2026 года.

В этот период власти советуют красноярцам приезжать на вокзал на автобусе или троллейбусе. Количество парковочных мест для автомобилей ограничат. Они останутся на небольшом участке на пересечении Братьев Абалаковых и Деповской. Также машину можно будет оставить в парковочных карманах возле зданий на Бограда.

#Город#Красноярск#Дороги#Метро#Строительство метро#Проезд#Схема
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