Из-за метро в районе вокзала меняется схема движения

Posted 16 февраля, 02:26
Published 16 февраля, 02:26
Modified 16 февраля, 02:28
Updated 16 февраля, 02:28
Остановку автобусов и троллейбусов перенесут в сторону улицы Деповской.
Проезд запретят на таких участках:
— по улице Братьев Абалаковых от пересечения с Деповской до Привокзальной площади;
— по Выборгскому переулку;
— по Бограда от Привокзальной площади до Деповской;
— на проезде с восточной стороны Привокзальной площади.
На нескольких участках запретят остановку и стоянку транспорта.
Все запреты продлятся до 1 декабря 2026 года.
В этот период власти советуют красноярцам приезжать на вокзал на автобусе или троллейбусе. Количество парковочных мест для автомобилей ограничат. Они останутся на небольшом участке на пересечении Братьев Абалаковых и Деповской. Также машину можно будет оставить в парковочных карманах возле зданий на Бограда.