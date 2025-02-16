Красноярец запирал собак в машине. Люди хотели вскрывать авто, но история разрешилась

Posted 16 февраля, 14:09
Published 16 февраля, 14:09
Modified 16 февраля, 14:46
Updated 16 февраля, 14:46
Местная жительница рассказала «Проспекту Мира», что две собаки были заперты сегодня в машине на Воронова. По словам женщины, животных на трое суток оставили взаперти без воды и, возможно, еды. Подобное уже происходило.
Например, неделю назад люди слышали лай из машины. Они обратились в полицию, а те, по рассказу очевидца, в МЧС, но «оснований для вскрытия» не нашли. Полицейские смогли связаться с владельцем, однако он, по словам жительницы, был пьян и выпустил животных только поздним вечером.
Сейчас история повторилась.
По словам очевидца, собаки сперва лаяли, но затем обессилели и реагировали на прохожих только, когда те подходили к машине.
Очевидцы собирались уже сами вскрывать машину, но к месту подошел хозяин собак.
«В этот раз он закрыл собак там на целых три дня, мисок внутри не было. Они были буквально без еды и воды, слизывали воду с замёрзших стёкол изнутри. После того, как ситуация стала набирать обороты, несколько неравнодушных подъехали к машине, думали вскрывать, но неожиданно появился нетрезвый хозяин с сожительницей. Пояснили нам, что собаки и вправду живут в машине, кормят их макаронами, в лучшем случае раз в сутки».
Жительница рассказала, что в итоге мужчина «довольно равнодушно» отдал им питомцев насовсем. Обеих собак они уже пристроили в новые семьи.
«Они были ужасно голодные, не могли остановиться есть. Белого пса уже пристроили, он ещё щенок, подозреваем, что алабай. А вторую собаку скоро заберёт семейная пара».
В полиции «Проспекту Мира» уточнили, что на место выезжал участковый, который установил владельца автомобиля. Мужчина заявил сотруднику, что собаки временно находились в машине, потому что он приехал в гости из другого региона, а хозяева против животных в квартире. Красноярец уверял, что вовремя кормил и выгуливал их. В итоге с ним провели профилактическую беседу.