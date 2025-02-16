Красноярец запирал собак в машине. Люди хотели вскрывать авто, но история разрешилась

Например, неделю назад люди слышали лай из машины. Они обратились в полицию, а те, по рассказу очевидца, в МЧС, но «оснований для вскрытия» не нашли. Полицейские смогли связаться с владельцем, однако он, по словам жительницы, был пьян и выпустил животных только поздним вечером.