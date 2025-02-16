Красноярцы рассказали о травле своих детей в школах

Posted 16 февраля, 05:24
Published 16 февраля, 05:24
Modified 16 февраля, 06:40
Updated 16 февраля, 06:40
Такой опрос о новом законопроекте Госдумы провел SuperJob.
Власти хотят закрепить определение понятию «травля». Если школа заметит признаки травли, то должна будет сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних. Если случаи буллинга подтвердят, то с ребенком-агрессором должны провести «индивидуальную профилактическую работу». С жертвой, обидчиком и всем классом может работать психолог, детей могут привлекать в социальные проекты.
84% участника опроса ответили, что поддерживают законопроект о борьбе со школьным буллингом. Его введение в частности одобрили 7 из 10 родителей школьников.
Остальные считают, что проблему можно решать без государственных органов. Они ответили: «С этим должны разбираться на уровне школы»; «В свое время я поговорил с одноклассниками ребенка, травля прекратилась».
37% опрошенных красноярцев сказали, что сталкивались с травлей со стороны одноклассников. Женщины об этом рассказывали чаще мужчин (39% против 35%).
Чем старше участники опроса, тем реже, судя по ответам, они подвергались буллингу. О травле вспомнил каждый четвертый в возрасте от 45 лет (25%) и практически каждый второй (46%) в возрасте до 35 лет.
Каждый четвертый родитель (24%) рассказал о травле по отношению к собственному ребенку.