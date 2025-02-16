prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля, 05:24

Published 16 февраля, 05:24

Modified 16 февраля, 06:40

Updated 16 февраля, 06:40

Красноярцы рассказали о травле своих детей в школах

Красноярцы рассказали о травле своих детей в школах

16 февраля 2025, 05:24
Фото: Изображение Midjourney.
Красноярцы рассказали, как сталкивались с травлей в школе они сами и затем их дети.

Такой опрос о новом законопроекте Госдумы провел SuperJob.

Власти хотят закрепить определение понятию «травля». Если школа заметит признаки травли, то должна будет сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних. Если случаи буллинга подтвердят, то с ребенком-агрессором должны провести «индивидуальную профилактическую работу». С жертвой, обидчиком и всем классом может работать психолог, детей могут привлекать в социальные проекты.

84% участника опроса ответили, что поддерживают законопроект о борьбе со школьным буллингом. Его введение в частности одобрили 7 из 10 родителей школьников.

Остальные считают, что проблему можно решать без государственных органов. Они ответили: «С этим должны разбираться на уровне школы»; «В свое время я поговорил с одноклассниками ребенка, травля прекратилась».

37% опрошенных красноярцев сказали, что сталкивались с травлей со стороны одноклассников. Женщины об этом рассказывали чаще мужчин (39% против 35%).

Чем старше участники опроса, тем реже, судя по ответам, они подвергались буллингу. О травле вспомнил каждый четвертый в возрасте от 45 лет (25%) и практически каждый второй (46%) в возрасте до 35 лет.

Каждый четвертый родитель (24%) рассказал о травле по отношению к собственному ребенку.

  • Ранее уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова провела опрос о буллинге среди школьников. Выяснилось, что почти каждый пятый подвергается травле.
  • Большинство из них подвергались буллингу со стороны одноклассников. 20% ответили, что подвергались травле со стороны учителей. Это выражалось в основном в моральном унижении.
  • Осенью родители учеников из нескольких школ Красноярска пожаловались на чат в телеграм-канале. По их словам, там размещали личную информацию о школьниках, оскорбляли их, предлагали избить при встрече. За удаление компрометирующей информации с детей якобы требовали по 600 рублей.
  • Полиция нашла создателя канала. Им оказался 15-летний подросток. Он сказал, что хотел заработать. Канал удалили.
Читайте также:
В Красноярске мальчика травят старшие дети во дворе. Полиция не реагирует«Учителя проходят мимо»: в красноярской школе группа парней издевается над девочкой
#Город#Люди#Общество#Полиция#Школа#Буллинг#Травля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика