Красноярцы рассказали о травле своих детей в школах

Власти хотят закрепить определение понятию «травля». Если школа заметит признаки травли, то должна будет сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних. Если случаи буллинга подтвердят, то с ребенком-агрессором должны провести «индивидуальную профилактическую работу». С жертвой, обидчиком и всем классом может работать психолог, детей могут привлекать в социальные проекты.