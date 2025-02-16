Смотрим, какая погода будет в марте в Красноярске. Вот прогноз

Posted 16 февраля, 01:00
Published 16 февраля, 01:00
Modified 16 февраля, 01:00
Updated 16 февраля, 01:00
По информации сервиса, в Красноярске с начала марта и до середины месяца в ночные часы температура воздуха составит от -10 до -15 градусов, днем около -4.
С 18 марта в Красноярске в дневные часы будет 0 градусов. При этом по ночам еще будет прохладно — около -10.
После 20 марта «Яндекс. Погода» делает прогноз на усредненных данных. Ожидается, что с 22 марта и до конца месяца в городе днем установится плюсовая температура — от +2 до +4 градусов. В ночное время суток в Красноярске столбик термометра будет колебаться от -4 до -6.
Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.
Согласно предварительному прогнозу, в марте будет 5 ясных дней, в остальные дни ожидается пасмурная погода. Снег ожидается 8, 13, 16, 18 и 20 марта. Дожди прогнозируются 19, 25, 27 и 31 марта.