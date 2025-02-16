Смотрим, какая погода будет в марте в Красноярске. Вот прогноз

После 20 марта «Яндекс. Погода» делает прогноз на усредненных данных. Ожидается, что с 22 марта и до конца месяца в городе днем установится плюсовая температура — от +2 до +4 градусов. В ночное время суток в Красноярске столбик термометра будет колебаться от -4 до -6.