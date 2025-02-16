prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля, 01:00

Published 16 февраля, 01:00

Modified 16 февраля, 01:00

Updated 16 февраля, 01:00

Публикуем прогноз погоды на март в Красноярске

Смотрим, какая погода будет в марте в Красноярске. Вот прогноз

16 февраля 2025, 01:00
Фото: prmira.ru.

Публикуем прогноз погоды на март в Красноярске

В Красноярске до середины марта днем будет не больше -4 градусов. Затем в городе установится плюсовая температура и начнутся дожди. Прогноз составили в сервисе «Яндекс. Погода».

По информации сервиса, в Красноярске с начала марта и до середины месяца в ночные часы температура воздуха составит от -10 до -15 градусов, днем около -4.

С 18 марта в Красноярске в дневные часы будет 0 градусов. При этом по ночам еще будет прохладно — около -10.

После 20 марта «Яндекс. Погода» делает прогноз на усредненных данных. Ожидается, что с 22 марта и до конца месяца в городе днем установится плюсовая температура — от +2 до +4 градусов. В ночное время суток в Красноярске столбик термометра будет колебаться от -4 до -6.

Прогноз погоды на март
Прогноз погоды на март. Фото: Яндекс Погода

Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.

Согласно предварительному прогнозу, в марте будет 5 ясных дней, в остальные дни ожидается пасмурная погода. Снег ожидается 8, 13, 16, 18 и 20 марта. Дожди прогнозируются 19, 25, 27 и 31 марта.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Дождь#Прогноз#Снег#Потепление#Март#Весна#Прогноз погоды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика