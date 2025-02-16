У красноярцев не работал Сбер. Они не могли заплатить в магазине и войти в приложение

Posted 16 февраля, 05:11
Published 16 февраля, 05:11
Modified 16 февраля, 06:39
Updated 16 февраля, 06:39
В соцсетях красноярцы массово писали, что у них не работает приложение «Сбера»: не получается войти или сделать перевод, или не отображаются карты. Люди также не могли снять деньги в банкомате и расплатиться по карте в магазинах.
Сайт «Сбой.рф» фиксирует массовые жалобы в разных частях России.
Они поступали из разных городов. Чаще всего из Москвы, Новосибирской области, Хабаровского края, Иркутской и Челябинской областей. На восьмом месте по жалобам оказался Красноярский край.
Небольшие проблемы, судя по сообщениям людей, были и у Россельхозбанка, Т-банка (Тинькофф) и других.
«Не рассчитали по карте в магазине, не принимает терминал».
«Не работает, картой рассчитаться нельзя, банкомат денег на дает».
«Россельхозбанк дозвонилась, сказали подождать, идут работы».
Сейчас жители сообщают, что у них уже заработали приложения.
Сбербанк заявил, что сбой произошел из-за «планового проведения технических работ в ночное время». По данным банка, сейчас все системы работают.
Ранее в России не раз происходили массовые сбои в работе интернета. Не работали онлайн-банки, соцсети, браузеры.
В Роскомнадзоре сообщали, что проблемы связаны из-за «кратковременного нарушения связности».