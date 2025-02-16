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Posted 16 февраля, 05:11

Published 16 февраля, 05:11

Modified 16 февраля, 06:39

Updated 16 февраля, 06:39

У красноярцев не работал Сбер. Они не могли заплатить в магазине и войти в приложение

У красноярцев не работал Сбер. Они не могли заплатить в магазине и войти в приложение

16 февраля 2025, 05:11
Фото: prmira.ru.
Жители Красноярска и других городов России сообщили о сбое у «Сбербанка».

В соцсетях красноярцы массово писали, что у них не работает приложение «Сбера»: не получается войти или сделать перевод, или не отображаются карты. Люди также не могли снять деньги в банкомате и расплатиться по карте в магазинах.

Фото: соцсети

Сайт «Сбой.рф» фиксирует массовые жалобы в разных частях России.

Фото: сбой.рф

Они поступали из разных городов. Чаще всего из Москвы, Новосибирской области, Хабаровского края, Иркутской и Челябинской областей. На восьмом месте по жалобам оказался Красноярский край.

Фото: сбой.рф

Небольшие проблемы, судя по сообщениям людей, были и у Россельхозбанка, Т-банка (Тинькофф) и других.

«Не рассчитали по карте в магазине, не принимает терминал».

«Не работает, картой рассчитаться нельзя, банкомат денег на дает».

«Россельхозбанк дозвонилась, сказали подождать, идут работы».

Сейчас жители сообщают, что у них уже заработали приложения.

Сбербанк заявил, что сбой произошел из-за «планового проведения технических работ в ночное время». По данным банка, сейчас все системы работают.

Ранее в России не раз происходили массовые сбои в работе интернета. Не работали онлайн-банки, соцсети, браузеры.

В Роскомнадзоре сообщали, что проблемы связаны из-за «кратковременного нарушения связности».

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#Общество#Карта#Сбербанк#Жалоба#Сбой#Банк
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