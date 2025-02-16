В Красноярске вводят режим черного неба. Датчики горят черным. Жители злятся

Posted 16 февраля, 08:17
Published 16 февраля, 08:17
Modified 16 февраля, 12:02
Updated 16 февраля, 12:02
Режим НМУ будет действовать с 19:00 16 февраля до 19:00 17 февраля. При этом загрязнения фиксировали еще накануне.
Судя по данным проекта экологов-активистов Nebo.Live, воздух в городе серьезно загрязнен.
Карта окрашена черными, красными и оранжевыми цветами. Хуже всего ситуация наблюдается в Октябрьском и Железнодорожном районах.
Такое загрязнение трактуют как «очень вредное», «вредное» и «вредное для уязвимых групп».
Сайт министерства экологии края таких загрязнений не фиксирует.
Экоактивист и автор проекта Nebo.Live Игорь Шпехт говорил «Проспекту Мира», что его датчики работают по европейским стандартам, а датчики минэкологии — по российским. В последнем случае допустимые концентрации загрязнения, по словам общественника, существенно завышены.
Кадры с камер на Годенко — Киренского и Копылова — Николаевский мост.
Красноярцы в соцсетях оставляют негативные комментарии, злорадствуют и спрашивают, в чем смысл введения режима НМУ.
«Просто уничтожили экологию Красноярска, люди онкологией больше болеть стали, за бабки готовы на все».
«Нам дышать перестать или в противогазах ходить?»
«Красноярцы дуреют с этой прикормки».
«А нам то что — ввели или не ввели? Какая разница? Если бы они этот день актировали, еще ладно. В чем смысл НМУ?»
Ранее министр экологии края Владимир Часовитин заявлял, что предприятия во время режима должны снижать количество выбросов в воздух, а затем отчитываться об этом — правда это должны делать не все.
Но жители в соцсетях обычно пишут, что принимаемых мер явно недостаточно и ситуация в целом не улучшается.