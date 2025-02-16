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Posted 16 февраля, 08:17

Published 16 февраля, 08:17

Modified 16 февраля, 12:02

Updated 16 февраля, 12:02

В Красноярске вводят режим черного неба. Датчики горят черным. Жители злятся

В Красноярске вводят режим черного неба. Датчики горят черным. Жители злятся

16 февраля 2025, 08:17
Фото: cam.krk.ru.
В Красноярске вводят режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Это значит, что из-за безветрия вредные вещества не будут рассеиваться в воздухе.

Режим НМУ будет действовать с 19:00 16 февраля до 19:00 17 февраля. При этом загрязнения фиксировали еще накануне.

Судя по данным проекта экологов-активистов Nebo.Live, воздух в городе серьезно загрязнен.

Карта окрашена черными, красными и оранжевыми цветами. Хуже всего ситуация наблюдается в Октябрьском и Железнодорожном районах.

Фото: nebo.live

Такое загрязнение трактуют как «очень вредное», «вредное» и «вредное для уязвимых групп».

Фото: nebo.live

Сайт министерства экологии края таких загрязнений не фиксирует.

Фото: krasecology.ru

Экоактивист и автор проекта Nebo.Live Игорь Шпехт говорил «Проспекту Мира», что его датчики работают по европейским стандартам, а датчики минэкологии — по российским. В последнем случае допустимые концентрации загрязнения, по словам общественника, существенно завышены.

Кадры с камер на Годенко — Киренского и Копылова — Николаевский мост.

Фото: cam.krk.ru

Красноярцы в соцсетях оставляют негативные комментарии, злорадствуют и спрашивают, в чем смысл введения режима НМУ.

«Просто уничтожили экологию Красноярска, люди онкологией больше болеть стали, за бабки готовы на все».

«Нам дышать перестать или в противогазах ходить?»

«Красноярцы дуреют с этой прикормки».

«А нам то что — ввели или не ввели? Какая разница? Если бы они этот день актировали, еще ладно. В чем смысл НМУ?»

Ранее министр экологии края Владимир Часовитин заявлял, что предприятия во время режима должны снижать количество выбросов в воздух, а затем отчитываться об этом — правда это должны делать не все.

Но жители в соцсетях обычно пишут, что принимаемых мер явно недостаточно и ситуация в целом не улучшается.

#Город#Люди#Общество#Воздух#НМУ#Режим НМУ#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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