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Posted 16 февраля, 04:13

Published 16 февраля, 04:13

Modified 16 февраля, 04:13

Updated 16 февраля, 04:13

В центре появились анкеты кошек и собак, которым нужен дом. Посмотрите на этих милах

В центре появились анкеты кошек и собак, которым нужен дом. Посмотрите на этих милах

16 февраля 2025, 04:13
Фото: vk.com/industry_art.
В Красноярске кошкам и собакам из приютов ищут дом. Питомцам заполнили анкеты и развесили их в центре.

Этот проект называется «Гав-story». Его запустили перед Днем Святого Валентина — всем желающим предлагают найти свою пару — питомца. Авторы — приюты города и Сибирский институт развития креативных индустрий.

Анкеты животных, которым ищут хозяев, можно увидеть в соцсетях и во дворе пространства «Квадрат» на Красной Армии, 10, корпус 3. Объявления будут висеть там до конца месяца. По QR-кодам можно узнать подробнее о питомце.

Тем, кто решит взять к себе питомца, зоопсихолог поможет с его адаптацией. Каждый приютивший кошку или собаку из проекта «Гав-story» получит доступ в чат со специалистом. В течение полутора месяцев можно будет консультироваться, как обучить командам даже взрослое животное и что делать, чтобы питомец легче привык к новому дому.

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#Видео#Город#Люди#Общество#Собака#Кошка#Приют
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