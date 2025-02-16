В центре появились анкеты кошек и собак, которым нужен дом. Посмотрите на этих милах

Posted 16 февраля, 04:13
Published 16 февраля, 04:13
Modified 16 февраля, 04:13
Updated 16 февраля, 04:13
Этот проект называется «Гав-story». Его запустили перед Днем Святого Валентина — всем желающим предлагают найти свою пару — питомца. Авторы — приюты города и Сибирский институт развития креативных индустрий.
Анкеты животных, которым ищут хозяев, можно увидеть в соцсетях и во дворе пространства «Квадрат» на Красной Армии, 10, корпус 3. Объявления будут висеть там до конца месяца. По QR-кодам можно узнать подробнее о питомце.
Тем, кто решит взять к себе питомца, зоопсихолог поможет с его адаптацией. Каждый приютивший кошку или собаку из проекта «Гав-story» получит доступ в чат со специалистом. В течение полутора месяцев можно будет консультироваться, как обучить командам даже взрослое животное и что делать, чтобы питомец легче привык к новому дому.