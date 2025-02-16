В центре появились анкеты кошек и собак, которым нужен дом. Посмотрите на этих милах

Тем, кто решит взять к себе питомца, зоопсихолог поможет с его адаптацией. Каждый приютивший кошку или собаку из проекта «Гав-story» получит доступ в чат со специалистом. В течение полутора месяцев можно будет консультироваться, как обучить командам даже взрослое животное и что делать, чтобы питомец легче привык к новому дому.