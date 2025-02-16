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Posted 16 февраля, 07:41

Published 16 февраля, 07:41

Modified 16 февраля, 07:43

Updated 16 февраля, 07:43

За сколько можно снять квартиру в Красноярске? Топ дешевых и дорогих вариантов

За сколько можно снять квартиру в Красноярске? Топ дешевых и дорогих вариантов

16 февраля 2025, 07:41
Фото: prmira.ru.
Аналитики рассказали, за сколько сейчас сдают квартиры в Красноярске.

Данные приводит «Яндекс Аренда». Интерес к длительной аренде возвращается после затишья, связанного с новогодними праздниками.

Число просмотров объявлений о сдаче квартир в январе в среднем выросло в 1,5 раза относительно декабря. На 8,9% выросло количество квартир, которые сдают для съема.

По данным сервиса, в Красноярске медианная ставка арендного жилья составляет 25 тысяч рублей. Относительно прошлого месяца она не изменилась.

Стоимость аренды студий в городе находится в диапазоне от 14 тысяч рублей за жилье площадью 18 квадратных метров в доме 1961 года постройки на окраине города — до 54,5 тысячи рублей за жилье площадью 28 квадратных метров в доме 2023 года постройки в центре.

Стоимость аренды однушек находится в диапазоне от 18 до 55 тысяч рублей. По минимальной стоимости сдается однокомнатная квартира площадью 37 квадратов в микрорайоне Солнечный в доме 2021 года постройки. Дороже всего сдается однокомнатная квартира площадью 43 квадрата в доме 2023 года постройки недалеко от центра.

Двухкомнатные квартиры обойдутся от 21 до 100 тысяч рублей. По минимальной ставке, например, сдается двушка площадью 54 квадрата в доме 1998 года постройки. За 100 тысяч рублей предлагается двушка площадью 62 квадрата с дизайнерским ремонтом в доме 2021 года постройки в центральной части города.

Снять трехкомнатную квартиру в Красноярске можно от 27 тысяч рублей за жилье площадью 52 квадрата. Год постройки дома — 1951-й, он находится в Центральном районе, недалеко от вокзала. Самая дорогая трешка оценивается в 140 тысяч рублей. За эту стоимость сдается двухэтажный пентхаус площадью 140 квадратных метров в современном жилом комплексе на Молокова.

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков оценил ситуацию на рынке аренды.

«К концу января многие арендаторы возвращаются к решению жилищного вопроса. Для них это возможность быстро найти комфортную квартиру в нужном бюджете в то время, когда количество кандидатов на одну квартиру на рынке еще не так велико. В самом начале года мы отмечаем лишь минимальные показатели спроса, но к концу января и началу февраля рынок становится уже более динамичным. Активнее становятся и арендодатели. Некоторые из них снимали объявления на время затишья на рынке, но уже к концу месяца собственники начали постепенно возвращаться к поиску жильцов».
  • Ранее аналитики сообщали, что в Красноярске в 2024 году возможность снять квартиру на долгое время рассматривали не только местные жители (66%), но и новосибирцы (13,4%), москвичи (7,6%), жители Иркутска и Иркутской области (2,5%). Интерес к долгосрочной аренде в городе сравним с интересом к возможности трудоустройства.
  • В Красноярске стала снижаться стоимость аренды жилья. Об этом рассказала руководитель отдела аренды компании «Этажи» Евгения Жеребцова. За прошлый год цены на съемные квартиры выросли на 30-35% в сравнении с 2023 годом. По словам риелтора, для многих красноярцев аренда стала слишком дорогой, и некоторые квартиры пустуют месяцами. В итоге собственники начали снижать цены.
  • По данным «Дом.рф», в Красноярске за год в три раза выросло количество предложений по аренде квартир. Стоимость аренды достигла 32,9 тысячи рублей в среднем.
  • Эксперты «Яндекс Недвижимости» отмечали, что увеличение числа съемных квартир может быть связано с их «перетоком» в сегмент долгосрочной аренды, так как собственники не смогли продать жилье.
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