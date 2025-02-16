За сколько можно снять квартиру в Красноярске? Топ дешевых и дорогих вариантов

Снять трехкомнатную квартиру в Красноярске можно от 27 тысяч рублей за жилье площадью 52 квадрата. Год постройки дома — 1951-й, он находится в Центральном районе, недалеко от вокзала. Самая дорогая трешка оценивается в 140 тысяч рублей. За эту стоимость сдается двухэтажный пентхаус площадью 140 квадратных метров в современном жилом комплексе на Молокова.