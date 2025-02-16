За сколько можно снять квартиру в Красноярске? Топ дешевых и дорогих вариантов

Posted 16 февраля, 07:41
Published 16 февраля, 07:41
Modified 16 февраля, 07:43
Updated 16 февраля, 07:43
Данные приводит «Яндекс Аренда». Интерес к длительной аренде возвращается после затишья, связанного с новогодними праздниками.
Число просмотров объявлений о сдаче квартир в январе в среднем выросло в 1,5 раза относительно декабря. На 8,9% выросло количество квартир, которые сдают для съема.
По данным сервиса, в Красноярске медианная ставка арендного жилья составляет 25 тысяч рублей. Относительно прошлого месяца она не изменилась.
Стоимость аренды студий в городе находится в диапазоне от 14 тысяч рублей за жилье площадью 18 квадратных метров в доме 1961 года постройки на окраине города — до 54,5 тысячи рублей за жилье площадью 28 квадратных метров в доме 2023 года постройки в центре.
Стоимость аренды однушек находится в диапазоне от 18 до 55 тысяч рублей. По минимальной стоимости сдается однокомнатная квартира площадью 37 квадратов в микрорайоне Солнечный в доме 2021 года постройки. Дороже всего сдается однокомнатная квартира площадью 43 квадрата в доме 2023 года постройки недалеко от центра.
Двухкомнатные квартиры обойдутся от 21 до 100 тысяч рублей. По минимальной ставке, например, сдается двушка площадью 54 квадрата в доме 1998 года постройки. За 100 тысяч рублей предлагается двушка площадью 62 квадрата с дизайнерским ремонтом в доме 2021 года постройки в центральной части города.
Снять трехкомнатную квартиру в Красноярске можно от 27 тысяч рублей за жилье площадью 52 квадрата. Год постройки дома — 1951-й, он находится в Центральном районе, недалеко от вокзала. Самая дорогая трешка оценивается в 140 тысяч рублей. За эту стоимость сдается двухэтажный пентхаус площадью 140 квадратных метров в современном жилом комплексе на Молокова.
Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков оценил ситуацию на рынке аренды.
«К концу января многие арендаторы возвращаются к решению жилищного вопроса. Для них это возможность быстро найти комфортную квартиру в нужном бюджете в то время, когда количество кандидатов на одну квартиру на рынке еще не так велико. В самом начале года мы отмечаем лишь минимальные показатели спроса, но к концу января и началу февраля рынок становится уже более динамичным. Активнее становятся и арендодатели. Некоторые из них снимали объявления на время затишья на рынке, но уже к концу месяца собственники начали постепенно возвращаться к поиску жильцов».