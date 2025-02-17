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Posted 17 февраля, 06:15

Published 17 февраля, 06:15

Modified 17 февраля, 09:41

Updated 17 февраля, 09:41

С 19 февраля закроют горки на острове Татышев. А каток будет работать?

С 19 февраля закроют горки на острове Татышев. А каток будет работать?

17 февраля 2025, 06:15
Фото: prmira.ru.
В Красноярске на острове Татышев на этой неделе закроется ледовый городок. Узнали, продолжит ли работу каток.

Ледовый городок работает последние дни — 17 и 18 февраля. Площадка будет открыта для посетителей с 12:00 до 20:00.

«Проспекту Мира» в Татышев-парке уточнили, что 19 февраля специалисты начнут демонтировать ледовый городок. Но каток пока закрывать не планируют.

Фото: prmira.ru
«Точной даты закрытия катка у нас нет. Он будет работать, пока позволит погода — до устойчивых плюсовых температур».

Ранее мы посмотрели, какая погода будет в марте в Красноярске. Предварительно, плюсовые температуры установятся только в конце месяца.

Тут мы рассказали, какая погода будет в Красноярске на этой рабочей неделе.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Татышев парк#Татышев#Остров Татышев#Ледовый городок#Каток
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