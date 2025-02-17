С 19 февраля закроют горки на острове Татышев. А каток будет работать?

Posted 17 февраля, 06:15
Published 17 февраля, 06:15
Modified 17 февраля, 09:41
Updated 17 февраля, 09:41
Ледовый городок работает последние дни — 17 и 18 февраля. Площадка будет открыта для посетителей с 12:00 до 20:00.
«Проспекту Мира» в Татышев-парке уточнили, что 19 февраля специалисты начнут демонтировать ледовый городок. Но каток пока закрывать не планируют.
«Точной даты закрытия катка у нас нет. Он будет работать, пока позволит погода — до устойчивых плюсовых температур».
Ранее мы посмотрели, какая погода будет в марте в Красноярске. Предварительно, плюсовые температуры установятся только в конце месяца.
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