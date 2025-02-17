Эксперт: Инициатива о праве на любые виды самообороны для защиты жилища опасна

Если проект будет одобрен Думой, статья Уголовного кодекса России о необходимой обороне будет расширена. В ней появятся поправки о том, что защита своей или чужой жизни при вторжении злоумышленников в дом не является превышением пределов необходимой обороны, передает «Вечерний Санкт-Петербург».