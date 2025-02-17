Эксперт: Инициатива о праве на любые виды самообороны для защиты жилища опасна

Posted 17 февраля, 12:45
Published 17 февраля, 12:45
Modified 17 февраля, 12:48
Updated 17 февраля, 12:48
Если проект будет одобрен Думой, статья Уголовного кодекса России о необходимой обороне будет расширена. В ней появятся поправки о том, что защита своей или чужой жизни при вторжении злоумышленников в дом не является превышением пределов необходимой обороны, передает «Вечерний Санкт-Петербург».
«Проникновение агрессора в жилище — повод защищаться любыми доступными методами. Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев», — так объяснили свое предложение инициаторы.
В экспертном сообществе к идее отнеслись настороженно. Так, директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников убежден: в вопросах установления порядка самообороны приоритет должен быть не у граждан, а у государства.
«В экстренной чрезвычайной ситуации граждане в большинстве случаев не могут оценить риски превышения необходимой самообороны. И если такую возможность им предоставить, то будут тяжкие, необратимые правовые последствия», — отметил специалист.
Он также добавил, что последствия эти в первую очередь будут распространяться на тех, кто применяет силу.
Существующие правила самообороны в России основываются на тщательно проработанной нормативной базе, судебной практике и регулируются разъяснением Пленума Верховного суда о допустимости использования оружия и физической силы, чтобы отстоять свои правовые интересы в жилище.
Олег Иванников считает, что, если бездумно сломать устоявшуюся правовую культуру по применению силы, Россия может скатиться до уровня Чикаго 30-х годов, а правовая система зайдет в тупик.
Одно дело — отражать нападение бандитов, которые пришли уничтожить семью, другое — нанести тяжелые увечья нетрезвому соседу, который пришел выяснять отношения, пусть и не в самой вежливой форме: защита не должна считаться равной убийству, напоминает Иванников.
Согласно статистике, процент преступлений, связанных с нападением на жилище с целью убийства, ничтожно мал. И лучшим решением в подобной ситуации будет быстро покинуть дом и вызвать полицию из безопасного места.
«А потом уже разбираться, чем всё это дело закончится», — подвел итог эксперт, призывая быть умеренными и осторожными в любом конфликте.