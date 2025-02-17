Еще в двух регионах массово проверяют магазины «Светофор» красноярских миллиардеров

Posted 17 февраля, 09:11
Published 17 февраля, 09:11
Modified 17 февраля, 12:31
Updated 17 февраля, 12:31
Сеть «Светофор» основала красноярская семья Шнайдер. К 2024 году 57-летний Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером. Его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда долларов.
В Коми проверки прошли с 22 по 28 января. В ходе обследований специалисты нашли нарушения в 14 магазинах сети «Светофор». По данным ведомства, среди нарушений: продажа продуктов с истекшим сроком годности, нарушение температурного режима при хранении товара, отсутствие маркировки, реализация продуктов с аннулированными ветеринарными документами.
Так, в Сыктывкаре в одном из магазинов нашли замороженное мясо и рыбу без маркировки. В этом же магазине продавали просроченную сельдь. В магазине в городе Емва на полках обнаружили продукцию из свинины с истекшим сроком годности.
В Мурманской области проверки провели с 23 по 28 января. Нарушения выявили в 15 магазинах. На прилавках нашли товары без маркировки, просроченную и испортившуюся продукцию. Например, в городе Апатиты реализовали мясо птицы, свинину и рыбную продукцию без маркировки.
В Мурманске в одном из магазинов «Светофор» нашли просроченные сосиски, в другом магазине — сыр с плесенью и просроченный кошачий корм. В Североморске также нашли сыр со следами плесени и замороженное мясо без информации о производителе, датах изготовления и сроках годности.
В итоге владельцам магазинов выдали предостережения.
На прошлой неделе мы рассказали о том, что в Красноярском крае проходят массовые проверки в сети магазинов «Светофор». Различные нарушения нашли в 30 торговых точках и объявили владельцам предостережения.
«Проспекту Мира» в Россельхознадзоре сообщили, что на данный момент проверки продолжаются.
«Все внеплановые проверки согласовываются с прокуратурой, такой порядок. Сейчас специалисты работают и до завершения проверок мы не можем рассказать о результатах.
Пока невозможно сказать, будет ли приостановлена работа магазинов „Светофор“. Все зависит от того, какие нарушения обнаружат».
Также в ведомстве нам пообещали рассказать, с чем связаны массовые проверки сети магазинов в Красноярском крае.
После жалоб поставщиков в январе начались массовые проверки сети магазинов «Светофор». По информации «Ведомостей», специалисты нашли в магазинах мусор, насекомых, просроченные продукты и выявили нарушения правил хранения продукции.
После обращений Роспотребнадзора суд приостановил работу нескольких магазинов сети в Москве и Санкт-Петербурге.
В начале 2025 года налоговая начала процедуру ликвидации холдинга, которому принадлежат магазины сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
До этого Федеральная антимонопольная служба оштрафовала пять логистических центров «Светофора» за нарушения закона о торговле и завела еще одно дело.