Фудблогер рассказал, что его бесит в красноярских ресторанах

Второй надоевший тренд, по мнению фудблогера, — «нарочитая региональность». Прокушев пишет, что в использовании местных продуктов «есть смысл»: «Действительно, зачем везти огурцы из Китая, если у шефа в теплице на Пугачево куда ароматнее». Однако, говорит блогер, не надо доходить до маразма.