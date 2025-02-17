Фудблогер рассказал, что его бесит в красноярских ресторанах

Posted 17 февраля, 08:11
Published 17 февраля, 08:11
Modified 18 февраля, 13:32
Updated 18 февраля, 13:32
Прокушев опубликовал об этом пост в своем телеграм-канале «Завали Едальник».
«Я, конечно, дико рад за красноярских рестораторов, очень их уважаю, а некоторых сыновьей любовью люблю. Но, мне кажется, пора поговорить о том, что надоело», — пишет гастроблогер.
Первые надоевший Прокушеву тренд — «сибирскость». Он пишет, что «увы, но сибирской кухни не существует»: есть кухня народов Сибири, но это «радикально иная история».
«Но запрос на „Сибирь родимую“ есть, и рестораторам приходится изобретать обросший брусникой велосипед. И тут на кухню врываются четыре всадника кулинарного апокалипсиса: олень, утка, брусника и кедровый орех. Особенно их мертвящая поступь заметна во время „Тайгастро“. Посыпал медовик орехом — вышел сибирский медовик, сварил борщ на олене — вышел сибирский борщ, добавил в том ям утку и бруснику — ну вы поняли. В 90% случаев выходит уныло до пародии. Извините меня, пожалуйста».
Второй надоевший тренд, по мнению фудблогера, — «нарочитая региональность». Прокушев пишет, что в использовании местных продуктов «есть смысл»: «Действительно, зачем везти огурцы из Китая, если у шефа в теплице на Пугачево куда ароматнее». Однако, говорит блогер, не надо доходить до маразма.
«Минусинские помидоры — да, хакасская баранина — да, это реальные бренды. Но когда официант со счастливыми глазами рассказывает, что принесет вам абанский мед, козульскую поросятину и заозерненский сыр, это порождает исключительно немой вопрос: „А чем славны сии города в плане бортничества, свиноводства и сыроделия?“ Извините меня, пожалуйста».
Третий надоевший момент — «изобретение кулинарных терминов». Прокушева бесит, что в меню «завелись» слишком странные названия.
«Я тертый калач: читал, ходил, смотрел, слушал, и меня соусом жу или ганашом не удивить. Но в последнее время в меню повсеместно завелись продукты типа „вяленого винограда“. Чем вам не угодило слово изюм, хочется спросить.
Ну или совсем уж очаровательное — „запеченное корневище моркови“. Чувствуешь себя идиотом, который всю жизнь жевал морковный лист, а оказалось, что под землей есть что-то большое и оранжевое и это тоже едят. Бесит».
Еще фудблогера бесит, когда официанты рассказывают «офигительные истории». Это четвертый пункт.
«Одно из самых приятных впечатлений за последние дни — это визит в „0.75“, во время которого официант спросил нас, описывать ли блюда, которые он приносит. Аллилуйя. Наконец-то кто-то догадался. Обычно как бывает: вы сидите с девушкой, сообщаете ей удивительные факты о ее глазах, и тут заявляется официант и начинает рассказывать, как шеф лично вырывал кабану, которого сейчас подадут на стол, пятак. Прекрасно, что вы делаете сложную кухню, прекрасно, что про нее есть что сказать. Но можно я сам выберу, хочу я сегодня это слушать или нет?».
Пятый, и последний, надоевший гастроблогеру тренд — «ориентация на премиальность». Он считает, что «настало время подумать о среднем классе»
«Понятно, что премии играют важную роль в продвижении ресторана. Понятно и то, что кафе премию, скорее всего, не получит. Но, мне кажется, настало время подумать о среднем классе, который хочет просто вкусно и интересно поесть. В Красноярске же или куры на вертеле верченые, или крабы в золоте запеченные. Средины нет. А хотелось бы».
В комментариях с фудблогером многие согласились. Они писали, что устали от «сибирскости и премиальности».
«Дааа! Вкусного и простого очень не хватает. Хочется классный продукт в хорошем простом исполнении без сусального золота, свекольных чипс и легенд. Просто, вкусно, без пафоса».
«Про бруснику прямо хорошо, а про офигительные истории так вообще прекрасно. Особенно когда истории выглядят ровно как пересказ меню + 1-2 прилагательных».
Но были и те, кто начал с ним спорить:
«Вы все душные. Спасибо сибирской локальной кухне, что она есть, что её приходится терпеть красноярцам, что о ней знает почти каждый москвич».