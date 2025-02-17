Главу коллегии адвокатов посадили. За 2 миллиона обещал домашний арест

Как установили в суде, в марте 2024 года адвокат узнал об уголовном преследовании двоих красноярцев, подозреваемых в присвоении денег в особо крупном размере. Он сообщил их знакомому, что за 2 миллиона рублей сможет решить вопрос с полицией и судом об избрании одному из подозреваемых меры пресечения в виде домашнего ареста.