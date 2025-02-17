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Posted 17 февраля, 10:17

Published 17 февраля, 10:17

Modified 17 февраля, 11:44

Updated 17 февраля, 11:44

Главу краевой коллегии адвокатов посадили за попытку обмануть клиента на 2 млн

Главу коллегии адвокатов посадили. За 2 миллиона обещал домашний арест

17 февраля 2025, 10:17
Фото: Прокуратура Красноярского края.

Главу краевой коллегии адвокатов посадили за попытку обмануть клиента на 2 млн

В Красноярске осудили председателя краевой коллегии адвокатов Игоря Чернова. Он пообещал клиенту избежать ареста, подкупив силовиков, и попросил за это 2 миллиона рублей. Однако взятку адвокат никому передавать не собирался. Об этом рассказали в прокуратуре и СК.

Как установили в суде, в марте 2024 года адвокат узнал об уголовном преследовании двоих красноярцев, подозреваемых в присвоении денег в особо крупном размере. Он сообщил их знакомому, что за 2 миллиона рублей сможет решить вопрос с полицией и судом об избрании одному из подозреваемых меры пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемого по ходатайству следователя оставили под домашним арестом, при этом адвокат не пытался передать взятку.

Знакомый подозреваемого узнал, что правоохранители не хотели заключать его друга в СИЗО, поэтому обратился к сотрудникам краевого УФСБ.

На встрече, которая проходила под контролем спецслужб, адвокат снизил сумму взятки до миллиона рублей. После передачи денег его задержали.

Во время следствия Чернов признал вину. Суд назначил адвокату 1,5 года колонии общего режима.

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