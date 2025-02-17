Главу коллегии адвокатов посадили. За 2 миллиона обещал домашний арест

Posted 17 февраля, 10:17
Published 17 февраля, 10:17
Modified 17 февраля, 11:44
Updated 17 февраля, 11:44
Как установили в суде, в марте 2024 года адвокат узнал об уголовном преследовании двоих красноярцев, подозреваемых в присвоении денег в особо крупном размере. Он сообщил их знакомому, что за 2 миллиона рублей сможет решить вопрос с полицией и судом об избрании одному из подозреваемых меры пресечения в виде домашнего ареста.
Подозреваемого по ходатайству следователя оставили под домашним арестом, при этом адвокат не пытался передать взятку.
Знакомый подозреваемого узнал, что правоохранители не хотели заключать его друга в СИЗО, поэтому обратился к сотрудникам краевого УФСБ.
На встрече, которая проходила под контролем спецслужб, адвокат снизил сумму взятки до миллиона рублей. После передачи денег его задержали.
Во время следствия Чернов признал вину. Суд назначил адвокату 1,5 года колонии общего режима.