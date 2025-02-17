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Posted 17 февраля, 11:34

Published 17 февраля, 11:34

Modified 17 февраля, 12:03

Updated 17 февраля, 12:03

Новые правила авиаперелетов в 2025 году: что меняется и как сэкономить

Новые правила авиаперелетов в 2025 году: что меняется и как сэкономить

17 февраля 2025, 11:34
Фото: 1MI.
Рассказываем о правилах авиаперелетов, которые нужно знать для комфортного путешествия в 2025 году — покупка билетов, льготы, выбор мест и правила для перелета с детьми.

Покупка и возврат авиабилетов: что изменится в 2025 году

В 2025 году продолжат выполнять субсидируемые маршруты, изменятся правила отмены обратных билетов и выбора места в самолете.

Льготные авиабилеты

Некоторые категории пассажиров могут купить субсидированные билеты — они дешевле обычных. Вот кто может рассчитывать на подобный билет:

  • молодежь — до 23 лет;
  • пенсионеры: женщины — от 55 лет, мужчины — от 60 лет;
  • взрослые с инвалидностью первой группы и сопровождающие, инвалиды второй или третьей группы с детства, дети с инвалидностью с сопровождающими;
  • многодетные семьи;
  • дети с путевкой в детский центр «Океан»;
  • жители Дальневосточного федерального округа;
  • жители Калининградской области и иногородние студенты очной формы обучения.

Льготные билеты можно найти на сайтах авиакомпаний. Для их покупки обязательно надо подтвердить гражданство РФ, паспорт и документы, подтверждающие право на льготу.

Здесь можно посмотреть, в какие города есть субсидируемые маршруты из Красноярска в 2025 году.

Выбор места

С 20 января 2025 года пассажиров с детьми до 12 лет должны посадить рядом — без доплаты за выбор мест. Об этом говорится в приказе Минтранса РФ.

Уточняется, что дети и их сопровождающие должны находиться в одном ряду и их места не должен разделять проход.

Отмена обратного билета: как избежать этого?

Авиакомпании часто аннулируют обратный билет, если пассажир не воспользовался первым рейсом. Однако с 1 сентября 2025 года закон будет запрещать автоматическую отмену.

Для сохранения билета пассажиру нужно уведомить авиакомпанию о намерении лететь не позднее двух часов после вылета пропущенного рейса.

Фото: prmira.ru

Перелет с детьми: новые правила

Дети до 2 лет могут летать бесплатно внутри России либо с 90% скидкой на международные рейсы.

С 2025 года детям от 2 до 12 лет предоставляется скидка 50% на авиабилеты по России. Некоторые авиакомпании начали продавать такие билеты в декабре прошлого года.

Что можно и нельзя взять в ручную кладь

Правила провоза ручной клади останутся прежними. Взять с собой, например, не получится жидкости более 100 мл, включая мягкие сыры, маникюрные ножницы и спицы для вязания, технику с аккумулятором свыше 100 Вт⋅ч.

Спиртные напитки допускаются к провозу, если крепость менее 70%, а объем не превышает 100 мл.

Еще в салон самолета можно пронести любые напитки и товары из Duty Free. Но они должны быть запечатаны в оригинальный магазинный пакет, и их нельзя открывать на борту.

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