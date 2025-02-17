Новые правила авиаперелетов в 2025 году: что меняется и как сэкономить

Posted 17 февраля, 11:34
Published 17 февраля, 11:34
Modified 17 февраля, 12:03
Updated 17 февраля, 12:03
В 2025 году продолжат выполнять субсидируемые маршруты, изменятся правила отмены обратных билетов и выбора места в самолете.
Некоторые категории пассажиров могут купить субсидированные билеты — они дешевле обычных. Вот кто может рассчитывать на подобный билет:
Льготные билеты можно найти на сайтах авиакомпаний. Для их покупки обязательно надо подтвердить гражданство РФ, паспорт и документы, подтверждающие право на льготу.
Здесь можно посмотреть, в какие города есть субсидируемые маршруты из Красноярска в 2025 году.
С 20 января 2025 года пассажиров с детьми до 12 лет должны посадить рядом — без доплаты за выбор мест. Об этом говорится в приказе Минтранса РФ.
Уточняется, что дети и их сопровождающие должны находиться в одном ряду и их места не должен разделять проход.
Авиакомпании часто аннулируют обратный билет, если пассажир не воспользовался первым рейсом. Однако с 1 сентября 2025 года закон будет запрещать автоматическую отмену.
Для сохранения билета пассажиру нужно уведомить авиакомпанию о намерении лететь не позднее двух часов после вылета пропущенного рейса.
Дети до 2 лет могут летать бесплатно внутри России либо с 90% скидкой на международные рейсы.
С 2025 года детям от 2 до 12 лет предоставляется скидка 50% на авиабилеты по России. Некоторые авиакомпании начали продавать такие билеты в декабре прошлого года.
Правила провоза ручной клади останутся прежними. Взять с собой, например, не получится жидкости более 100 мл, включая мягкие сыры, маникюрные ножницы и спицы для вязания, технику с аккумулятором свыше 100 Вт⋅ч.
Спиртные напитки допускаются к провозу, если крепость менее 70%, а объем не превышает 100 мл.
Еще в салон самолета можно пронести любые напитки и товары из Duty Free. Но они должны быть запечатаны в оригинальный магазинный пакет, и их нельзя открывать на борту.