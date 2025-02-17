prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 12:56

Published 17 февраля, 12:56

Modified 17 февраля, 12:58

Updated 17 февраля, 12:58

Как вернуть деньги за проезд в автобусе, если он сломался? Инструкция от мэрии

Как вернуть деньги за проезд в автобусе, если он сломался? Инструкция от мэрии

17 февраля 2025, 12:56
Фото: prmira.ru.
В мэрии Красноярска рассказали, как вернуть деньги за проезд в автобусе, если поездка прервалась.

Если проезд был оплачен наличными деньгами, транспортной или социальной картой, то деньги за незаконченную поездку возвращает кондуктор.

Если вы оплатили проезд через валидатор — стационарный терминал на поручне — нужно заполнить заявку по ссылке. Там нужно будет указать ваше имя, телефон и всю информацию о поездке: маршрут, время, первые 4 и последние 4 цифры банковской карты, с которой был оплачен билет.

А если вы оплатили проезд банковской картой через переносной терминал у кондуктора, для возврата средств необходимо подать заявку в «Красноярскавтотранс» по ссылке. Анкета похожа на ту, что мы описывали выше.

Чтобы получить возврат денег за билет, купленный в приложении «Городской транспорт» или по QR-коду, нужно выполнить следующие действия:

В приложении перейти в Историю → нажать на три точки → выбрать «Вернуть билет» и указать причину возврата: поломка, ДТП, прочие причины.

Либо можно оформить возврат через чат-бот «Городской транспорт»: в боте нужно нажать кнопку «Ещё…» и выбрать «Запросить возврат».

Если перевозчик подтвердит сход автобуса с маршрута, деньги вернутся на банковский счет, и информация о возврате появится в приложении.

В мэрии отметили, что в случае пересадки на другой автобус рекомендуется оплатить проезд повторно, а за незавершенную поездку вернуть деньги.

Читайте также:
Мэрия будет доплачивать перевозчикам за непопулярные маршрутыКрасноярские автобусы собираются перевести на газКондуктор очаровал красноярцев. Он шутит и желает всем хорошего дня
#София Штейнберг#Город#Деньги#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#Автобусы#Автобус#Возврат денег#Билет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика