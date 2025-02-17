Как вернуть деньги за проезд в автобусе, если он сломался? Инструкция от мэрии

Posted 17 февраля, 12:56
Published 17 февраля, 12:56
Modified 17 февраля, 12:58
Updated 17 февраля, 12:58
Если проезд был оплачен наличными деньгами, транспортной или социальной картой, то деньги за незаконченную поездку возвращает кондуктор.
Если вы оплатили проезд через валидатор — стационарный терминал на поручне — нужно заполнить заявку по ссылке. Там нужно будет указать ваше имя, телефон и всю информацию о поездке: маршрут, время, первые 4 и последние 4 цифры банковской карты, с которой был оплачен билет.
А если вы оплатили проезд банковской картой через переносной терминал у кондуктора, для возврата средств необходимо подать заявку в «Красноярскавтотранс» по ссылке. Анкета похожа на ту, что мы описывали выше.
Чтобы получить возврат денег за билет, купленный в приложении «Городской транспорт» или по QR-коду, нужно выполнить следующие действия:
В приложении перейти в Историю → нажать на три точки → выбрать «Вернуть билет» и указать причину возврата: поломка, ДТП, прочие причины.
Либо можно оформить возврат через чат-бот «Городской транспорт»: в боте нужно нажать кнопку «Ещё…» и выбрать «Запросить возврат».
Если перевозчик подтвердит сход автобуса с маршрута, деньги вернутся на банковский счет, и информация о возврате появится в приложении.
В мэрии отметили, что в случае пересадки на другой автобус рекомендуется оплатить проезд повторно, а за незавершенную поездку вернуть деньги.