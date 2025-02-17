Как вернуть деньги за проезд в автобусе, если он сломался? Инструкция от мэрии

Если вы оплатили проезд через валидатор — стационарный терминал на поручне — нужно заполнить заявку по ссылке. Там нужно будет указать ваше имя, телефон и всю информацию о поездке: маршрут, время, первые 4 и последние 4 цифры банковской карты, с которой был оплачен билет.