Красноярка хотела мухоморами «вылечить» дисбактериоз и попала в БСМП

Posted 17 февраля, 02:22
Published 17 февраля, 02:22
Modified 17 февраля, 02:22
Updated 17 февраля, 02:22
Первой пострадала 35-летняя женщина из пригорода Красноярска. В январе с помощью мухоморов она пыталась «вылечить» дисбактериоз. После этого она три дня провела в токсикологическом отделении БСМП.
Еще один случай произошел в воскресенье, 16 февраля. 20-летний красноярец съел гриб для «одурманивания». В Роспотребнадзоре отмечают, что пострадавшие не рассказывают, где они взяли мухоморы.
Врачи предупреждают, что употребление мухоморов опасно для здоровья и может привести к смерти.