prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 02:22

Published 17 февраля, 02:22

Modified 17 февраля, 02:22

Updated 17 февраля, 02:22

Красноярка хотела мухоморами «вылечить» дисбактериоз и попала в БСМП

Красноярка хотела мухоморами «вылечить» дисбактериоз и попала в БСМП

17 февраля 2025, 02:22
Фото: 1MI.
В Красноярске с начала 2025 года зафиксировано два случая отравления мухоморами. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Первой пострадала 35-летняя женщина из пригорода Красноярска. В январе с помощью мухоморов она пыталась «вылечить» дисбактериоз. После этого она три дня провела в токсикологическом отделении БСМП.

Еще один случай произошел в воскресенье, 16 февраля. 20-летний красноярец съел гриб для «одурманивания». В Роспотребнадзоре отмечают, что пострадавшие не рассказывают, где они взяли мухоморы.

Врачи предупреждают, что употребление мухоморов опасно для здоровья и может привести к смерти.

  • В октябре 2024 года мы рассказывали о 22-летней красноярки, которая отравилась мухомором. Девушка использовала его вместо снотворного.
  • До этого мы писали о 30-летнем красноярце, который часто ел мухоморы для «одурманивания».
Читайте также:
Красноярец съел мухомор и у него появились галлюцинации на работеДепутат заксобрания Красноярского края рассказал подробности своего отравления мухоморами
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Отравление#Роспотребнадзор#Мухоморы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика