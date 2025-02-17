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Posted 17 февраля, 07:38

Published 17 февраля, 07:38

Modified 17 февраля, 12:38

Updated 17 февраля, 12:38

Красноярки продают духи, книги и косметику после 14 февраля

Красноярки продают духи, книги и косметику после 14 февраля

17 февраля 2025, 07:38
Фото: www.avito.ru.
Красноярки после 14 февраля стали выставлять на продажу духи, косметику и другие товары на площадке с объявлениями. Подарки им не подошли.

«Проспект Мира» нашел несколько подобных объявлений на «Авито». Например, Юлия продает книгу «Чужак» Стивена Кинга. Она пишет, что ей подарили эту книгу на 14 февраля, но она её уже читала.

«Можно презентовать на 23 февраля достойному мужчине», — подсказывает автор объявления.

Фото: www.avito.ru

Другая девушка, Александра, продает набор для лица от морщин Bor-Tox. Его ей тоже подарили, но девушка пишет, что «не пользуется таким».

Фото: www.avito.ru

Еще на продажу 14 февраля выставили духи cra-yon sand service — красноярке Софии их подарили, но она использовала «несколько пшиков» и поняла, что аромат ей «не подошел».

Фото: www.avito.ru

Кроме того, на «Авито» после 14 марта появились в продаже несколько сертификатов — на массаж или косметику и халат.

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