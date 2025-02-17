Красноярки продают духи, книги и косметику после 14 февраля

Posted 17 февраля, 07:38
Published 17 февраля, 07:38
Modified 17 февраля, 12:38
Updated 17 февраля, 12:38
«Проспект Мира» нашел несколько подобных объявлений на «Авито». Например, Юлия продает книгу «Чужак» Стивена Кинга. Она пишет, что ей подарили эту книгу на 14 февраля, но она её уже читала.
«Можно презентовать на 23 февраля достойному мужчине», — подсказывает автор объявления.
Другая девушка, Александра, продает набор для лица от морщин Bor-Tox. Его ей тоже подарили, но девушка пишет, что «не пользуется таким».
Еще на продажу 14 февраля выставили духи cra-yon sand service — красноярке Софии их подарили, но она использовала «несколько пшиков» и поняла, что аромат ей «не подошел».
Кроме того, на «Авито» после 14 марта появились в продаже несколько сертификатов — на массаж или косметику и халат.