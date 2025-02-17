Красноярск принял региональный этап чемпионата по робототехнике при поддержке Эн+

Posted 17 февраля, 10:01
Published 17 февраля, 10:01
Modified 17 февраля, 10:03
Updated 17 февраля, 10:03
Холдинг Эн+ третий год подряд поддерживает чемпионат «Сахалин 6.0», а в 2025 году стал генеральным партнером красноярского этапа. В рамках соревнований впервые прошёл спецпроект «Энергия в действии», разработанный компанией для изучения принципов работы ГЭС. Участники младшей и средней возрастных категорий представили инновационные проекты, которые оценивали действующие сотрудники гидроэлектростанций.
«Одно из ключевых направлений компании Эн+ в городах ответственности — это воспитание и техническое образование школьников и студентов. Так, на территории Красноярска и Дивногорска действуют мультилабы — это современные лаборатории, где школьники осваивают навыки в области робототехники, электроники, 3D-моделирования. Мы поддерживаем ребят, болеем за них, помогаем. Создаем преемственность поколений, воспитываем будущих инженеров, программистов, изобретателей. Тех, кто через несколько лет будет определят судьбу всей страны. И мы в компании Эн+ считаем, что это важная задача», — рассказал директор Красноярской ГЭС (Эн+) Станислав Легенза
Две команды из Железногорска, а также две команды из Новосибирска и Ангарска получили возможность попасть на международный этап «Сахалин 6.0», который пройдёт в апреле 2025 года.
«Это очень значимое событие для ребят, они готовятся к нему целый год. Проходят отборочные этапы, тренируются, учатся. Попасть туда мечтает каждый, кто занимается робототехникой», — отметила руководитель образовательных проектов Эн+ в Иркутске Алена Маринова.
Образовательные центры Эн+, открытые в городах присутствия компании, оснащены оборудованием для практического обучения. Здесь школьники разрабатывают проекты, участвуют в хакатонах и готовятся к соревнованиям. С 2022 года холдинг открыл 10 таких лабораторий, включая две в Красноярском крае.
Поддержка робототехники — часть стратегии Эн+ по развитию кадрового потенциала энергетики и металлургии. Инвестиции в образование помогают формировать поколение специалистов, готовых к работе с высокотехнологичными решениями.