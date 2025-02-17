Красноярск принял региональный этап чемпионата по робототехнике при поддержке Эн+

Холдинг Эн+ третий год подряд поддерживает чемпионат «Сахалин 6.0», а в 2025 году стал генеральным партнером красноярского этапа. В рамках соревнований впервые прошёл спецпроект «Энергия в действии», разработанный компанией для изучения принципов работы ГЭС. Участники младшей и средней возрастных категорий представили инновационные проекты, которые оценивали действующие сотрудники гидроэлектростанций.