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Posted 17 февраля, 10:01

Published 17 февраля, 10:01

Modified 17 февраля, 10:03

Updated 17 февраля, 10:03

Красноярск принял региональный этап чемпионата по робототехнике при поддержке Эн+

Красноярск принял региональный этап чемпионата по робототехнике при поддержке Эн+

17 февраля 2025, 10:01
Фото: Эн+.
Более 1000 школьников из 10 городов приняли участие в региональном отборочном этапе Международного чемпионата по робототехнике. Партнёром мероприятия выступил энерго-металлургический холдинг Эн+, чьи образовательные центры «Мультилаб» подготовили многих участников.

Холдинг Эн+ третий год подряд поддерживает чемпионат «Сахалин 6.0», а в 2025 году стал генеральным партнером красноярского этапа. В рамках соревнований впервые прошёл спецпроект «Энергия в действии», разработанный компанией для изучения принципов работы ГЭС. Участники младшей и средней возрастных категорий представили инновационные проекты, которые оценивали действующие сотрудники гидроэлектростанций.

Фото: Эн+
«Одно из ключевых направлений компании Эн+ в городах ответственности — это воспитание и техническое образование школьников и студентов. Так, на территории Красноярска и Дивногорска действуют мультилабы — это современные лаборатории, где школьники осваивают навыки в области робототехники, электроники, 3D-моделирования. Мы поддерживаем ребят, болеем за них, помогаем. Создаем преемственность поколений, воспитываем будущих инженеров, программистов, изобретателей. Тех, кто через несколько лет будет определят судьбу всей страны. И мы в компании Эн+ считаем, что это важная задача», — рассказал директор Красноярской ГЭС (Эн+) Станислав Легенза

Две команды из Железногорска, а также две команды из Новосибирска и Ангарска получили возможность попасть на международный этап «Сахалин 6.0», который пройдёт в апреле 2025 года.

Фото: Эн+
«Это очень значимое событие для ребят, они готовятся к нему целый год. Проходят отборочные этапы, тренируются, учатся. Попасть туда мечтает каждый, кто занимается робототехникой», — отметила руководитель образовательных проектов Эн+ в Иркутске Алена Маринова.

Образовательные центры Эн+, открытые в городах присутствия компании, оснащены оборудованием для практического обучения. Здесь школьники разрабатывают проекты, участвуют в хакатонах и готовятся к соревнованиям. С 2022 года холдинг открыл 10 таких лабораторий, включая две в Красноярском крае.

Поддержка робототехники — часть стратегии Эн+ по развитию кадрового потенциала энергетики и металлургии. Инвестиции в образование помогают формировать поколение специалистов, готовых к работе с высокотехнологичными решениями.

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