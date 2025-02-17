Красноярский край не попал в топ с самым доступным бензином в стране

Posted 17 февраля, 06:49
Published 17 февраля, 06:49
Modified 17 февраля, 12:42
Updated 17 февраля, 12:42
При составлении рейтинга аналитики рассчитывали количество бензина, которое могут купить на свои среднемесячные зарплаты жители регионов.
Для этого аналитики взяли средний заработок в регионе за период с ноября 2023 по октябрь 2024 года, а также среднюю цену АИ-92 в декабре минувшего года.
В итоге Красноярский край занял 13 место. Исследование показало, что жители региона могут приобрести 1 436 литров АИ-92 на свою зарплату.
По данным аналитиков, средняя стоимость этого вида топлива в декабре 2024 года составила 54,89 рубля. Утверждается, что за год цена выросла на 10,4%.