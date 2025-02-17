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Posted 17 февраля, 06:49

Published 17 февраля, 06:49

Modified 17 февраля, 12:42

Updated 17 февраля, 12:42

Красноярский край не попал в топ с самым доступным бензином в стране

Красноярский край не попал в топ с самым доступным бензином в стране

17 февраля 2025, 06:49
Фото: prmira.ru.
Красноярский край не попал в десятку российских регионов с самым доступным бензином в стране. Рейтинг составили специалисты «РИА Новости».

При составлении рейтинга аналитики рассчитывали количество бензина, которое могут купить на свои среднемесячные зарплаты жители регионов.

Для этого аналитики взяли средний заработок в регионе за период с ноября 2023 по октябрь 2024 года, а также среднюю цену АИ-92 в декабре минувшего года.

В итоге Красноярский край занял 13 место. Исследование показало, что жители региона могут приобрести 1 436 литров АИ-92 на свою зарплату.

По данным аналитиков, средняя стоимость этого вида топлива в декабре 2024 года составила 54,89 рубля. Утверждается, что за год цена выросла на 10,4%.

  • Ранее мы посмотрели, как в Красноярске изменилась стоимость топлива с конца января. «ПМ» спросил представителей отрасли, почему в 2024 году сильно подорожало топливо и когда ждать рост цен на бензин в этом году.
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