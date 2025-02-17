Красноярцам показали, как теперь пройти к ж/д вокзалу

Posted 17 февраля, 09:50
Published 17 февраля, 09:50
Modified 17 февраля, 09:52
Updated 17 февраля, 09:52
С 17 февраля в районе железнодорожного вокзала Красноярска изменилась схема движения — до 1 декабря 2026 года. Это связано со строительством метро в этом месте. Остановку автобусов и троллейбусов перенесли в сторону улицы Деповской. Подробнее о том, где теперь нельзя проехать на авто и парковаться, мы писали тут.
В период действия ограничений власти посоветовали красноярцам приезжать на вокзал на автобусе. В мэрии записали ролик-инструкцию о том, как попасть на вокзал с перенесенной остановки.
Автобусы останавливаются на остановке «Комбайновый завод» — обойти строительную площадку можно двумя путями: