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Posted 17 февраля, 09:50

Published 17 февраля, 09:50

Modified 17 февраля, 09:52

Updated 17 февраля, 09:52

Красноярцам показали, как теперь пройти к ж/д вокзалу

Красноярцам показали, как теперь пройти к ж/д вокзалу

17 февраля 2025, 09:50
Фото: Мэрия Красноярска.
Сюжет
Строительство метро
Красноярцам показали, как теперь дойти от остановки до здания железнодорожного вокзала.

С 17 февраля в районе железнодорожного вокзала Красноярска изменилась схема движения — до 1 декабря 2026 года. Это связано со строительством метро в этом месте. Остановку автобусов и троллейбусов перенесли в сторону улицы Деповской. Подробнее о том, где теперь нельзя проехать на авто и парковаться, мы писали тут.

В период действия ограничений власти посоветовали красноярцам приезжать на вокзал на автобусе. В мэрии записали ролик-инструкцию о том, как попасть на вокзал с перенесенной остановки.

Автобусы останавливаются на остановке «Комбайновый завод» — обойти строительную площадку можно двумя путями:

  • Краевые власти заявляют, что метро в Красноярске построят до декабря 2026 года. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров».
  • Тут мы показывали и рассказывали, что за полгода сделали метростроители на перекрытых участках в центре города.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Метро#Строительство метро#Мэрия Красноярска#Автобусы#Вокзал#Остановка#Ж/д вокзал
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