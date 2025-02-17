Красноярцам показали, как теперь пройти к ж/д вокзалу

С 17 февраля в районе железнодорожного вокзала Красноярска изменилась схема движения — до 1 декабря 2026 года. Это связано со строительством метро в этом месте. Остановку автобусов и троллейбусов перенесли в сторону улицы Деповской. Подробнее о том, где теперь нельзя проехать на авто и парковаться, мы писали тут.