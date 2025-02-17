prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 12:11

Published 17 февраля, 12:11

Modified 17 февраля, 12:26

Updated 17 февраля, 12:26

Красноярцы выбрали, каким будет фонтан в Центральном парке

Красноярцы выбрали, каким будет фонтан в Центральном парке

17 февраля 2025, 12:11
Фото: t.me/krasgorpark.
Жители Красноярска выбрали эскиз будущего фонтана в Центральном парке.

Изначально «Красгорпарк» опубликовал три эскиза — фонтан с традиционной чашей, фонтан без традиционной чаши и светомузыкальный фонтан с динамической подсветкой. Проголосовать можно было до 15 февраля.

В итоге красноярцы выбрали светомузыкальный фонтан — за него голос отдали 57% опрошенных.

Фото: t.me/krasgorpark

Фонтан с чашей набрал 4% голосов, а без — 39%.

Фото: t.me/krasgorpark

Ремонт в Центральном парке начался в сентябре 2022 года. В октябре 2023 года парк закрыли для посетителей — там приступили к работам по перекладке сетей и «большим раскопкам».

По планам, в 2025 году в парке планируют достроить игровую площадку «Берлога», сделать фонтан на центральной аллее, построить здание кафе, восстановить историческую «Русскую беседку», возвести здание Клуба вольного пожарного общества.

Читайте также:
На Театральной площади сносят фонтан «Реки Сибири». ФотоВ Красноярске хотят реконструировать виадук у Центрального парка. Нужно 560 млнКрасноярскому краеведческому музею сделают проект реставрации за 26 миллионов
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Ремонт#Фонтаны#Центральный парк#Реконструкция#Фонтан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика