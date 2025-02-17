Красноярцы выбрали, каким будет фонтан в Центральном парке

Posted 17 февраля, 12:11
Published 17 февраля, 12:11
Modified 17 февраля, 12:26
Updated 17 февраля, 12:26
Изначально «Красгорпарк» опубликовал три эскиза — фонтан с традиционной чашей, фонтан без традиционной чаши и светомузыкальный фонтан с динамической подсветкой. Проголосовать можно было до 15 февраля.
В итоге красноярцы выбрали светомузыкальный фонтан — за него голос отдали 57% опрошенных.
Фонтан с чашей набрал 4% голосов, а без — 39%.
Ремонт в Центральном парке начался в сентябре 2022 года. В октябре 2023 года парк закрыли для посетителей — там приступили к работам по перекладке сетей и «большим раскопкам».
По планам, в 2025 году в парке планируют достроить игровую площадку «Берлога», сделать фонтан на центральной аллее, построить здание кафе, восстановить историческую «Русскую беседку», возвести здание Клуба вольного пожарного общества.