Лесовозы в Красноярском крае обязали оснастить ГЛОНАСС — иначе штраф до полумиллиона

Это означает, что всю лесозаготовительную в Красноярском крае придется оснастить трекерами в ближайшее время. Производитель систем видеонаблюдения для транспортных средств NSCAR рассказал «ПМ», что фиксирует повышенный спрос на ГЛОНАСС-трекеры у лесозаготовителей. По словам руководителя компании Надежды Халтуриной, установка трекера достаточно быстрый процесс, однако самостоятельно его лучше не монтировать.