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Posted 17 февраля, 03:00

Published 17 февраля, 03:00

Modified 17 февраля, 03:00

Updated 17 февраля, 03:00

Лесовозы в Красноярском крае обязали оснастить ГЛОНАСС — иначе штраф до полумиллиона

Лесовозы в Красноярском крае обязали оснастить ГЛОНАСС — иначе штраф до полумиллиона

17 февраля 2025, 03:00
Фото: freepik.com.
С начала этого года в России запрещена эксплуатация лесопожарной и лесозаготовительной техники без исправного терминала спутниковой навигации, который будет передавать информацию о перемещении техники в систему ГЛОНАСС.

Перечень подлежащей оснащению GPS-трекерами техники закреплен распоряжением правительства РФ и приказом Рослесхоза. В него входят:

  • Лесотранспортная техника — автомобильный транспорт, осуществляющий транспортировку древесины.
  • Лесопожарная техника — патрульные лесопожарные комплексы, автоцистерны, трактора на гусеничном и колесном шасси.
  • Лесозаготовительная техника. К ней относятся: автолесовозы, краны на гусеничном и на колесном ходу, автопогрузчики, электропогрузчики, тракторы колесные.
Так выглядят ГЛОНАСС-трекеры
Так выглядят ГЛОНАСС-трекеры. Фото: NSCAR

За эксплуатацию лесной техники без исправного терминала предусмотрены штрафы:

  • Для должностных лиц: штраф от 20 000 до 40 000 рублей, за повторное нарушение — от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, либо без таковой.
  • Для индивидуальных предпринимателей: штраф от 100 000 до 200 000 рублей, за повторное нарушение — от 200 000 до 300 000 рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, либо без таковой.
  • Для юридических лиц: штраф от 200 000 до 400 000 рублей, за повторное нарушение — от 400 000 до 500 000 рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, либо без таковой.

Это означает, что всю лесозаготовительную в Красноярском крае придется оснастить трекерами в ближайшее время. Производитель систем видеонаблюдения для транспортных средств NSCAR рассказал «ПМ», что фиксирует повышенный спрос на ГЛОНАСС-трекеры у лесозаготовителей. По словам руководителя компании Надежды Халтуриной, установка трекера достаточно быстрый процесс, однако самостоятельно его лучше не монтировать.

«Установить можно самостоятельно. Но лучше доверить сертифицированному специалисту по монтажу, так как в трекере есть передатчик GPS-сигнала. Если выбрать неудачное место для установки, то сигнал будет экранироваться и некорректно передаваться. Либо вообще не будет уходить. Что касается времени установки, то это зависит от модели и марки транспортного средства, везде конструкция разная. В среднем установка одного трекера занимает не более одного часа», — рассказала Надежда.
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