Лесовозы в Красноярском крае обязали оснастить ГЛОНАСС — иначе штраф до полумиллиона

Posted 17 февраля, 03:00
Published 17 февраля, 03:00
Modified 17 февраля, 03:00
Updated 17 февраля, 03:00
Перечень подлежащей оснащению GPS-трекерами техники закреплен распоряжением правительства РФ и приказом Рослесхоза. В него входят:
За эксплуатацию лесной техники без исправного терминала предусмотрены штрафы:
Это означает, что всю лесозаготовительную в Красноярском крае придется оснастить трекерами в ближайшее время. Производитель систем видеонаблюдения для транспортных средств NSCAR рассказал «ПМ», что фиксирует повышенный спрос на ГЛОНАСС-трекеры у лесозаготовителей. По словам руководителя компании Надежды Халтуриной, установка трекера достаточно быстрый процесс, однако самостоятельно его лучше не монтировать.
«Установить можно самостоятельно. Но лучше доверить сертифицированному специалисту по монтажу, так как в трекере есть передатчик GPS-сигнала. Если выбрать неудачное место для установки, то сигнал будет экранироваться и некорректно передаваться. Либо вообще не будет уходить. Что касается времени установки, то это зависит от модели и марки транспортного средства, везде конструкция разная. В среднем установка одного трекера занимает не более одного часа», — рассказала Надежда.