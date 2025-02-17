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Posted 17 февраля, 08:57

Published 17 февраля, 08:57

Modified 17 февраля, 09:00

Updated 17 февраля, 09:00

Магнитная буря снова ожидается в Красноярске и крае

Магнитная буря снова ожидается в Красноярске и крае

17 февраля 2025, 08:57
Фото: prmira.ru.
Во вторник, 18 февраля, Красноярский край накроет магнитная буря.

Слабая магнитная буря начнется днем 18 февраля и продлится до вечера. По прогнозам ученых, геомагнитные возмущения начнутся около 12:00. Мощность колебаний составит около 5 баллов.

К 18:00 она утихнет. 19 февраля магнитосфера будет спокойна.

Фото: xras.ru

У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана. Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.

Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.

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