Норильские металлурги повысили стипендии студентам и добавили в программу два СУЗа

Выплаты также назначаются студентам проекта «Профессионалитет» в Мончегорском Политехническом колледже, Печенгском политехническом техникуме и участникам программы «Полярный колледж», которые, так же, как и программа «Профстарт», позволяет студентам подписывать договор о целевой подготовке и получать помощь от компании.