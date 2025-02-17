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Posted 17 февраля, 08:40

Published 17 февраля, 08:40

Modified 17 февраля, 09:06

Updated 17 февраля, 09:06

Норильские металлурги повысили стипендии студентам и добавили в программу два СУЗа

Норильские металлурги повысили стипендии студентам и добавили в программу два СУЗа

17 февраля 2025, 08:40
Фото: Норникель.
«Норникель» расширил программу корпоративных стипендий и увеличил охват учебных заведений. Теперь к числу образовательных партнеров добавились Норильский техникум промышленных технологий и сервиса и Таймырский колледж. Также компания увеличила выплаты студентам вузов по стипендиальным программам.
«Компания регулярно повышает зарплаты сотрудникам, поэтому логично поддерживать таким образом наших будущих сотрудников — студентов „хорошистов“ и „отличников“, которые приняли решение о работе в компании после выпуска. Нам важно поддерживать талантливую молодежь, показывать им перспективы роста, развития и достойного уровня жизни в наших северных городах и, конечно, компании, поэтому мы распространили стипендию и на студентов колледжей», — отметила вице-президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова.

Выплаты также назначаются студентам проекта «Профессионалитет» в Мончегорском Политехническом колледже, Печенгском политехническом техникуме и участникам программы «Полярный колледж», которые, так же, как и программа «Профстарт», позволяет студентам подписывать договор о целевой подготовке и получать помощь от компании.

Обновленный формат выплат предполагает поддержку студентов, которые учатся на «хорошо» и «отлично», не имеют академических задолженностей, интересуются развитием отрасли и готовы после выпуска присоединиться к команде «Норникеля».

Для студентов Норильского колледжа промышленных технологий и сервиса размер ежемесячной стипендии зависит от курса обучения и успехов: от 7 000 рублей для первокурсников до 15 000 рублей для студентов, заключивших договор о целевой подготовке (все суммы до вычета НДФЛ).

Для участников программы «Полярный колледж» и проекта «Профессионалитет» размер ежемесячной стипендии — 5 000 рублей. Для студентов высших учебных заведений, участников программы «Профстарт» повысили стипендии до 7 000 рублей.

Студентам, претендующим на стипендию, необходимо до 10 сентября 2025 подготовить и передать пакет документов ответственному лицу в учебном заведении или, если они участвуют в «Профстарте» и «Полярном колледже», куратору программы от «Норникеля».

«Норникель» регулярно проводит профориентационные и образовательные проекты, предлагает оплачиваемую практику для студентов инженерных специальностей «Профстарт», формирует программы развития, организует дни компании в учебных заведениях, принимает участие в специализированных форумах и знакомит будущих специалистов с возможностями металлургической отрасли.

Компания предлагает молодым специалистам расширенный социальный пакет, развитие по управленческому, проектному и экспертному трекам, а также компенсирует переезд и предоставляет жилье для иногородних кандидатов.

#Владислав Савончик
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