Почему в Красноярске почти исчезли воробьи? Ответ ученого

Posted 17 февраля, 06:37
Published 17 февраля, 06:37
Modified 17 февраля, 12:44
Updated 17 февраля, 12:44
Савченко рассказал телеканалу «Прима», что на популяцию птиц влияет сокращение числа зелёных зон. Он отметил, что каждый год в городе обрезают деревья, в которых воробьи могли вить гнёзда.
«Вторая причина — это точечная застройка новыми комплексами, где не предусмотрено какое-либо насаждение древесно-кустарниковыми растениями. Если оно и есть, то носит полуискусственный характер. Для птиц, соответственно, необходима максимально естественная среда, их биотоп», — говорит Савченко.
Как отметил эксперт, по этим причинам в городе стало меньше других мелких птиц: зябликов, овсянок, жаворонков, дроздов. По словам Савченко, это приведет к росту популяции насекомых.
«В теплое время года, когда они переходят на животные корма, они, в свою очередь, выполняют функцию санитаров. То есть поедают различных жучков, насекомых, вредителей. И, соответственно, этими же кормами они и выкармливают своё потомство.
Второе, наверное, не менее важное [последствие] — это всё-таки эстетическая функция, воспитательная, образовательная. Потому что необходимо нашему будущему поколению прививать через них любовь к природе, любовь к животным. В противном случае мы будем встречать весну без пения птиц в городе», — подытожил Савченко.