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Posted 17 февраля, 06:37

Published 17 февраля, 06:37

Modified 17 февраля, 12:44

Updated 17 февраля, 12:44

Ученый рассказал, почему в Красноярске почти исчезли воробьи

Почему в Красноярске почти исчезли воробьи? Ответ ученого

17 февраля 2025, 06:37
Фото: www.freepik.com.

Ученый рассказал, почему в Красноярске почти исчезли воробьи

Руководитель центра мониторинга биоразнообразия СФУ и кандидат медицинских наук Пётр Савченко рассказал, почему в Красноярске стало намного меньше воробьёв.

Савченко рассказал телеканалу «Прима», что на популяцию птиц влияет сокращение числа зелёных зон. Он отметил, что каждый год в городе обрезают деревья, в которых воробьи могли вить гнёзда.

«Вторая причина — это точечная застройка новыми комплексами, где не предусмотрено какое-либо насаждение древесно-кустарниковыми растениями. Если оно и есть, то носит полуискусственный характер. Для птиц, соответственно, необходима максимально естественная среда, их биотоп», — говорит Савченко.

Как отметил эксперт, по этим причинам в городе стало меньше других мелких птиц: зябликов, овсянок, жаворонков, дроздов. По словам Савченко, это приведет к росту популяции насекомых.

«В теплое время года, когда они переходят на животные корма, они, в свою очередь, выполняют функцию санитаров. То есть поедают различных жучков, насекомых, вредителей. И, соответственно, этими же кормами они и выкармливают своё потомство.
Второе, наверное, не менее важное [последствие] — это всё-таки эстетическая функция, воспитательная, образовательная. Потому что необходимо нашему будущему поколению прививать через них любовь к природе, любовь к животным. В противном случае мы будем встречать весну без пения птиц в городе», — подытожил Савченко.
  • Ранее руководитель центра мониторинга биоразнообразия СФУ Петр Савченко рассказал, почему в Красноярске стало так много уток.
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