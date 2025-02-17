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Posted 17 февраля, 03:51

Published 17 февраля, 03:51

Modified 18 февраля, 08:40

Updated 18 февраля, 08:40

Появилась информация о задержании бывшего вице-мэра Красноярска. Что известно?

Появилась информация о задержании бывшего вице-мэра Красноярска. Что известно?

17 февраля 2025, 03:51
Фото: соцсети Юрия Савина.
Один из телеграм-каналов сообщил о том, что в Красноярске якобы задержали бывшего заместителя мэра Юрия Савина. Рассказываем, что известно на данный момент.

Информация появилась в анонимном телеграм-канале «Сибирский гамбит». Авторы канала заявляют, что Савин активно сотрудничал с ФСБ и якобы рассказал о неких «преступных действиях» чиновников.

Также в телеграм-канале к посту прикреплен документ от судьи Советского районного суда. Согласно тексту, сотрудникам полиции разрешили провести обыски в доме бывшего вице-мэра.

Фото: Сибирский Гамбит

На каком основании в доме Савина должны пройти обыски, в документе не сообщается.

«Проспект Мира» обратился в пресс-службу МВД. Нам пообещали выяснить информацию о возможном задержании Савина.

Корреспондент «ПМ» также обратился в пресс-службу ФСБ. Вот что нам ответили:

«У нас нет информации о задержании Юрия Савина. Подтвердить информацию о том, что он активно сотрудничал с ФСБ, мы тоже не можем. На самом деле, сомнительная новость».

В региональном следкоме корреспонденту «ПМ» сказали, что они не задерживали бывшего заместителя мэра. В прокуратуре сообщили, что у них нет никакой информации по этой ситуации.

«Проспект Мира» попытался дозвониться до пресс-службы Советского районного суда, однако на звонки никто не ответил.

В 2019 году Юрия Савина назначили на должность вице-мэра и руководителя департамента городского хозяйства и транспорта администрации Красноярска.

Спустя год он ушел с поста. Он был связан со скандалом о сносе исторической ограды вокруг Троицкого кладбища.

В 2022 году его назначили на этот пост вновь. В марте 2024 года он снова покинул должность.

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