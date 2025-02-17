Появилась информация о задержании бывшего вице-мэра Красноярска. Что известно?

Posted 17 февраля, 03:51
Published 17 февраля, 03:51
Modified 18 февраля, 08:40
Updated 18 февраля, 08:40
Информация появилась в анонимном телеграм-канале «Сибирский гамбит». Авторы канала заявляют, что Савин активно сотрудничал с ФСБ и якобы рассказал о неких «преступных действиях» чиновников.
Также в телеграм-канале к посту прикреплен документ от судьи Советского районного суда. Согласно тексту, сотрудникам полиции разрешили провести обыски в доме бывшего вице-мэра.
На каком основании в доме Савина должны пройти обыски, в документе не сообщается.
«Проспект Мира» обратился в пресс-службу МВД. Нам пообещали выяснить информацию о возможном задержании Савина.
Корреспондент «ПМ» также обратился в пресс-службу ФСБ. Вот что нам ответили:
«У нас нет информации о задержании Юрия Савина. Подтвердить информацию о том, что он активно сотрудничал с ФСБ, мы тоже не можем. На самом деле, сомнительная новость».
В региональном следкоме корреспонденту «ПМ» сказали, что они не задерживали бывшего заместителя мэра. В прокуратуре сообщили, что у них нет никакой информации по этой ситуации.
«Проспект Мира» попытался дозвониться до пресс-службы Советского районного суда, однако на звонки никто не ответил.
В 2019 году Юрия Савина назначили на должность вице-мэра и руководителя департамента городского хозяйства и транспорта администрации Красноярска.
Спустя год он ушел с поста. Он был связан со скандалом о сносе исторической ограды вокруг Троицкого кладбища.
В 2022 году его назначили на этот пост вновь. В марте 2024 года он снова покинул должность.