Превышения в 5 раз: чем дышали красноярцы до и во время НМУ

Posted 17 февраля, 06:11
Published 17 февраля, 06:11
Modified 17 февраля, 12:47
Updated 17 февраля, 12:47
Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Красноярске с 19:00 16 февраля до 19:00 17 февраля. Заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк опубликовала данные о превышениях ПДК с 9 февраля по 16 февраля.
Самое высокое превышение фиксировали в Покровке: 10–13 февраля посты выявили среднесуточные превышения по формальдегиду до 5,33 ПДК. Кроме того, там фиксировали среднесуточные и разовые превышения в 1-2 раза по гидрохлориду (10 и 11 февраля), бенз (а)пирену (9 февраля), взвешенным частицам (16 февраля).
В Черемушках фиксировали среднесуточные превышения по формальдегиду до 4,18 ПДК (10, 11 и 13 февраля). Выявили также превышение в 1,5-2,1 раза по бенз (а)пирену (9 февраля) и гидрохлориду (10 февраля).
Станция в Солнечном зафиксировала превышение среднесуточной ПДК в 1-2,1 раза по гидрохлориду (10 февраля), бенз (а)пирену (9 февраля), диоксиду серы и взвешенным частицам (16 февраля)
В Северном зафиксировали превышения среднесуточной ПДК в 1-1,5 раза по гидрохлориду (10 и 11 февраля), по бенз (а)пирену (9 февраля), по взвешенным частицам (16 февраля).