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Posted 17 февраля, 06:11

Published 17 февраля, 06:11

Modified 17 февраля, 12:47

Updated 17 февраля, 12:47

В Красноярске зафиксировали пятикратное превышение вредных веществ перед НМУ

Превышения в 5 раз: чем дышали красноярцы до и во время НМУ

17 февраля 2025, 06:11
Фото: prmira.ru.

В Красноярске зафиксировали пятикратное превышение вредных веществ перед НМУ

Датчики минэкологии края фиксировали превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) в нескольких районах Красноярска до введения режима «черного неба» и во время него. Один из постов выявил пятикратное превышение нормативов.

Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Красноярске с 19:00 16 февраля до 19:00 17 февраля. Заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк опубликовала данные о превышениях ПДК с 9 февраля по 16 февраля.

Самое высокое превышение фиксировали в Покровке: 10–13 февраля посты выявили среднесуточные превышения по формальдегиду до 5,33 ПДК. Кроме того, там фиксировали среднесуточные и разовые превышения в 1-2 раза по гидрохлориду (10 и 11 февраля), бенз (а)пирену (9 февраля), взвешенным частицам (16 февраля).

В Черемушках фиксировали среднесуточные превышения по формальдегиду до 4,18 ПДК (10, 11 и 13 февраля). Выявили также превышение в 1,5-2,1 раза по бенз (а)пирену (9 февраля) и гидрохлориду (10 февраля).

Станция в Солнечном зафиксировала превышение среднесуточной ПДК в 1-2,1 раза по гидрохлориду (10 февраля), бенз (а)пирену (9 февраля), диоксиду серы и взвешенным частицам (16 февраля)

В Северном зафиксировали превышения среднесуточной ПДК в 1-1,5 раза по гидрохлориду (10 и 11 февраля), по бенз (а)пирену (9 февраля), по взвешенным частицам (16 февраля).

  • Ранее самые высокие показатели по загрязняющим веществам фиксировали в Северном и Солнечном. ПДК превышало в 11 раз.
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#Владислав Савончик#НМУ#Черное небо#Выбросы#Режим НМУ
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