Превышения в 5 раз: чем дышали красноярцы до и во время НМУ

Самое высокое превышение фиксировали в Покровке: 10–13 февраля посты выявили среднесуточные превышения по формальдегиду до 5,33 ПДК. Кроме того, там фиксировали среднесуточные и разовые превышения в 1-2 раза по гидрохлориду (10 и 11 февраля), бенз (а)пирену (9 февраля), взвешенным частицам (16 февраля).