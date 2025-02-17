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Posted 17 февраля, 04:57

Published 17 февраля, 04:57

Modified 17 февраля, 10:21

Updated 17 февраля, 10:21

Пятизвёздочный отель на Стрелке не успеют построить к 400-летию Красноярска

Пятизвёздочный отель на Стрелке не успеют построить к 400-летию Красноярска

17 февраля 2025, 04:57
Фото: egrp365.org.
В Красноярске изменились сроки строительства пятизвездочного отеля на Стрелке. Информация появилась на сайте краевого минстроя.

В документах указано, что гостиницу построят в одну очередь — с 2025 по 2034 год. При этом изначально завершить строительство объекта планировали в 2026 году.

Пятизвездочный отель планируют возвести недалеко от ТРК «Комсомолл». На данный момент территория покрыта различной растительностью.

Вот так участок выглядел осенью 2024 года
Проект будущего гостиничного комплекса
Вот так участок выглядел осенью 2024 года. Фото: minstroy.krskstate.ru

Предполагается, что гостиница будет рассчитана на 140 мест. В здании будут конференц-залы, коворкинги, кафе, рестораны, места для отдыха и проведения массовых деловых мероприятий.

Кроме того, частью гостиничного комплекса станут салон красоты, спа-зоны, парикмахерская и подземная автостоянка. Общая площадь комплекса составит 52,5 тысячи квадратных метро.

Сейчас специалисты разрабатывают документацию и проводят инженерные изыскания по проекту. Ответственными исполнителями выступают правительство края и ООО «Сибинвест».

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Стрелка#Отель#Гостиница
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