Пятизвёздочный отель на Стрелке не успеют построить к 400-летию Красноярска

Posted 17 февраля, 04:57
Published 17 февраля, 04:57
Modified 17 февраля, 10:21
Updated 17 февраля, 10:21
В документах указано, что гостиницу построят в одну очередь — с 2025 по 2034 год. При этом изначально завершить строительство объекта планировали в 2026 году.
Пятизвездочный отель планируют возвести недалеко от ТРК «Комсомолл». На данный момент территория покрыта различной растительностью.
Предполагается, что гостиница будет рассчитана на 140 мест. В здании будут конференц-залы, коворкинги, кафе, рестораны, места для отдыха и проведения массовых деловых мероприятий.
Кроме того, частью гостиничного комплекса станут салон красоты, спа-зоны, парикмахерская и подземная автостоянка. Общая площадь комплекса составит 52,5 тысячи квадратных метро.
Сейчас специалисты разрабатывают документацию и проводят инженерные изыскания по проекту. Ответственными исполнителями выступают правительство края и ООО «Сибинвест».