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Posted 17 февраля, 11:48

Published 17 февраля, 11:48

Modified 18 февраля, 11:35

Updated 18 февраля, 11:35

В СФУ хотят повысить цены на обучение и избавиться от части зданий из-за долгов

СФУ погряз в долгах после Универсиады? В вузе хотят списать здания и повысить цены

17 февраля 2025, 11:48
Фото: prmira.ru.

В СФУ хотят повысить цены на обучение и избавиться от части зданий из-за долгов

В СФУ заявили о «финансовом разрыве», связанном с большим количеством зданий и сооружений, появившихся во время Универсиады. Сейчас в университете ищут способы сократить расходы. В числе предлагаемых мер: передача имущества.

Отрывком трансляции совета университета в своём телеграм-канале поделился политконсультант Алексей Аксютенко. Он со ссылкой на сотрудников СФУ заявил, что долг вуза составляет около 5 миллиардов рублей и университет ищет способы сократить расходы.

Судя по видеозаписи, на совете ректор Максим Румянцев рассказал, что университет имеет «финансовый разрыв, связанный с обширным хозяйственным комплексом». В течение 5 лет СФУ вел переговоры с минобразования по этому поводу, и сейчас вузу необходимо составить программу, которая позволит «прийти к балансу». Сам вуз начал оптимизировать расходы, в том числе увеличил стоимость проживания в общежитиях.

Видео: Аксютенко Life.

Директор департамента экономики и финансов вуза Иван Довженко рассказал, что значительная доля расходов приходится на содержание кампуса. Причина этому, как указано на слайде — появление новых объектов во время подготовки к Универсиаде. Также в числе проблем: рост тарифов, скидки на обучение, повышение зарплат и тому подобное.

В числе предлагаемых мер по сокращению убытков: отказ от неиспользуемого имущества, повышение стоимости обучения, сокращение скидок для поступающих и другое.

Довженко также отметил, что с баланса вуза уже сняли несколько объектов. Так, за 4 года они отказались от 17 тысяч квадратных метров, в том числе через продажу на «Дом.рф».

С 2016 года началось активное строительство к Универсиаде-2019
Проблемы, причины и пути их решения
С 2016 года началось активное строительство к Универсиаде-2019. Фото: СФУ

«Проспект Мира» обратился в СФУ с вопросом о том, действительно ли университет имеет задолженность в 5 миллиардов рублей. В пресс-службе вуза завили, что информация о таком большом долге не соответствует действительности, но отметили, что кредиты и правда есть.

«В университете с 2019 года действительно образовался кассовый разрыв, но он не превышает нескольких процентов от общего бюджета. Дефицитная финансовая ситуация университета не является уникальной и в настоящее время характерна для вузов, обладающих обширной инфраструктурой. С целью поддержания инфраструктуры и сохранения ключевых позиций социальной политики была открыта кредитная линия. Это практика также не является уникальной для вузов. Подчёркиваем, меры по финансовой стабилизации в университете обсуждаются публично — на встречах ректора с коллективами, на заседании учёного совета».

В числе мер по сокращению убытков на совете упоминали увеличение стоимости обучения. Студенты вуза сообщили «ПМ», что они обеспокоены предстоящим повышением. В вузе заявили, что повышение действительно будет, но это регулируется министерством.

«Повышение стоимости для поступающих в 2025 году не будет превышать уровень норматива Минобрнауки России. Что касается старших курсов, то оно останется в рамках уровня инфляции, утверждённого в федеральном бюджете (4,5%) — это происходит ежегодно».

В СФУ также заявляют, что для сокращения убытков у них есть «более эффективные способы».

«На данный момент на рассмотрении у учредителя (для последующего целевого финансирования) находится комплексная программа оптимизации финансово-хозяйственной деятельности СФУ. Кроме того, университет активно занимается привлечением инвестиций и развитием программам дополнительного образования совместно с индустриальными партнёрами. Рост доходов от реализации таких программ за последние 4 года возрос в 3,5 раза».
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