СФУ погряз в долгах после Универсиады? В вузе хотят списать здания и повысить цены

Судя по видеозаписи, на совете ректор Максим Румянцев рассказал, что университет имеет «финансовый разрыв, связанный с обширным хозяйственным комплексом». В течение 5 лет СФУ вел переговоры с минобразования по этому поводу, и сейчас вузу необходимо составить программу, которая позволит «прийти к балансу». Сам вуз начал оптимизировать расходы, в том числе увеличил стоимость проживания в общежитиях.