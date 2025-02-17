В Красноярске на Мясокомбинате начали строить ЖК возле скандальной дороги

В 2023 году он поставил там бетонные блоки, из-за чего люди не могли проехать к трем жилым комплексам — «Родники», «Тихие кварталы» и «Кедр». А после требования мэрии и полиции убрать ограждения на проезжей части он выкопал большую яму.