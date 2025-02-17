В Красноярске на Мясокомбинате начали строить ЖК возле скандальной дороги

Posted 17 февраля, 01:34
Published 17 февраля, 01:34
Modified 17 февраля, 01:37
Updated 17 февраля, 01:37
На каждом этаже будет по 10 квартир. Их площадь квартир будет варьироваться от 36 до 73 квадратных метров. Высота потолков — 2,72-3,2 м.
В проекте нового ЖК не будет подземной парковки. Однако там планируют сделать придомовую парковку на 78 мест.
На портале Наш.дом.рф указано, что строительство уже началось. На данный момент идет формирование фундамента.
Ввести в эксплуатацию два монолитно-кирпичных дома планируют в декабре 2027 года. Средняя стоимость квартир пока неизвестна.
Возле будущего ЖК находится скандальная дорога. Речь идет о проезде на Норильской, собственником которого является бизнесмен Самвел Саргисян.
В 2023 году он поставил там бетонные блоки, из-за чего люди не могли проехать к трем жилым комплексам — «Родники», «Тихие кварталы» и «Кедр». А после требования мэрии и полиции убрать ограждения на проезжей части он выкопал большую яму.
После этого мэрия договорилась с Саргисяном — блоки с проезда убрали, а яму засыпали. Саркисян обещал больше не препятствовать проезду.
Отметим, что на Мясокомбинате планируют построить дорогу, которая пройдет от перекрестка Гросовцев с Калинина до границы с Емельяновским районом за домом Норильская, 54.