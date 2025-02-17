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Posted 17 февраля, 02:53

Published 17 февраля, 02:53

Modified 17 февраля, 02:55

Updated 17 февраля, 02:55

В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до -2. Но по ночам еще будут морозы

В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до -2. Но по ночам еще будут морозы

17 февраля 2025, 02:53
Фото: prmira.ru.
Рассказываем, какая погода будет в Красноярске на рабочей неделе с 17 по 21 февраля.

По информации gismeteo, в понедельник, 17 февраля, днем будет около -8 градусов. В течение суток ожидается небольшой снег.

Во вторник ночью в городе прогнозируется -14 градусов, днем -7. В этот день прогнозируется облачная погода и туман.

В среду, 19 февраля, в ночные часы сохранится морозная погода — около -19. Днем на столбике термометра будет -8 градусов.

В ночь на четверг, 20 февраля, температура воздуха опустится до -20, в дневные часы около -7. В этот день прогнозируется утренний туман, после чего наступит ясная и солнечная погода.

В пятницу, 21 февраля, ожидаются температурные качели: ночью будет -20 градусов, днем потеплеет до -2.

Фото: gismeteo.ru

В течение рабочей недели ветер будет слабый. Его скорость составит около 2-3 м/с.

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