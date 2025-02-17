В Красноярске в подъезде многоквартирного дома рухнул потолок

Posted 17 февраля, 07:24
Published 17 февраля, 07:24
Modified 17 февраля, 12:40
Updated 17 февраля, 12:40
Инцидент произошел в подъезде дома на улице Глинки, 22. Депутат горсовета Иван Петров в своих соцсетях сообщил, что потолок рухнул в тот момент, когда в подъезде никого не было.
«Есть риск, что обрушение может произойти и в жилых помещениях. Я намерен обратиться в мэрию, чтобы дом объявили зоной локальной ЧС, чтобы можно было выделить деньги на его ремонт. Весь этот микрорайон нуждается в комплексной программе реновации».
«Проспекту Мира» в прокуратуре сообщили, что часть чердачного деревянного перекрытия обрушилась в подъезде многоквартирного дома в минувшее воскресенье, 16 февраля.
«Пострадавших нет. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка работе УК, а также приняты меры к обследованию несущих конструкций на предмет аварийности».
В УК «Династия», которая обслуживает дом, корреспонденту «ПМ» сказали, что не могут прокомментировать ситуацию.
«Руководитель находится на месте происшествия, а замдиректора сейчас на больничном».
В конце января этого года потолок рухнул в квартире инвалида в Солнечном. Трещина появилась в ноябре 2024 года, однако ремонтные работы в квартире так и не провели.