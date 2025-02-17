prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 07:24

Published 17 февраля, 07:24

Modified 17 февраля, 12:40

Updated 17 февраля, 12:40

В Красноярске в подъезде многоквартирного дома рухнул потолок

В Красноярске в подъезде многоквартирного дома рухнул потолок

17 февраля 2025, 07:24
Фото: Иван Петров.
На правом берегу Красноярска обрушился потолок в подъезде двухэтажного жилого дома.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Глинки, 22. Депутат горсовета Иван Петров в своих соцсетях сообщил, что потолок рухнул в тот момент, когда в подъезде никого не было.

«Есть риск, что обрушение может произойти и в жилых помещениях. Я намерен обратиться в мэрию, чтобы дом объявили зоной локальной ЧС, чтобы можно было выделить деньги на его ремонт. Весь этот микрорайон нуждается в комплексной программе реновации».
Фото: Иван Петров

«Проспекту Мира» в прокуратуре сообщили, что часть чердачного деревянного перекрытия обрушилась в подъезде многоквартирного дома в минувшее воскресенье, 16 февраля.

«Пострадавших нет. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка работе УК, а также приняты меры к обследованию несущих конструкций на предмет аварийности».

В УК «Династия», которая обслуживает дом, корреспонденту «ПМ» сказали, что не могут прокомментировать ситуацию.

«Руководитель находится на месте происшествия, а замдиректора сейчас на больничном».

В конце января этого года потолок рухнул в квартире инвалида в Солнечном. Трещина появилась в ноябре 2024 года, однако ремонтные работы в квартире так и не провели.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Депутат#Дом#Глинки#Потолок#Рухнул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика