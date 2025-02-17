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Posted 17 февраля, 04:36

Published 17 февраля, 04:36

Modified 17 февраля, 05:25

Updated 17 февраля, 05:25

В Назаровском энергостроительном техникуме откроется химическая лаборатория

В Назаровском энергостроительном техникуме откроется химическая лаборатория

17 февраля 2025, 04:36
Фото: СГК.
В Назаровском энергостроительном техникуме «Сибирская генерирующая компания» оборудует новые мастерские и лаборатории. Это сделали в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» при поддержке Благотворительного Фонда Мельниченко.

Преподаватели НЭСТ и энергетики СГК уже готовятся к открытию лаборатории химического анализа и фильтрации воды — еще в 2024 году совместно со специалистами химического цеха АО «Назаровская ГРЭС» был сформирован перечень необходимого оборудования и химической посуды.

Обучать студентов в новой лаборатории будет опытный инженер Назаровской ГРЭС Татьяна Штурман, имеющая 28-летний стаж работы в химическом цехе. Она прошла профессиональную переподготовку и стала мастером производственного обучения.

«Исходная вода реки Чулым в химическом цехе проходит предварительную подготовку и 3-х ступенчатое обессоливание. Вода такого качества необходима для получения пара, вращения турбины и дальнейшей выработки электроэнергии. Поэтому важно, чтобы будущие энергетики изучали азы водоподготовки не только в теории, но и учились выполнению химических анализов на практике в оснащенной современными приборами и оборудованием лаборатории», — поделилась Штурман.

Обучение в новой химической лаборатории начнется с 1 сентября 2025 года и позволит получить обучающимся квалификации «Лаборант химического анализа» и «Аппаратчик».

С 2022 года назаровский энергостроительный техникум участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», являясь ядром топливно-энергетического образовательно-производственного кластера. Партнером от работодателей выступает «Сибирская генерирующая компания». Координирует участие СГК в проекте Фонд Мельниченко.

В рамках партнерства в техникуме уже оборудованы двенадцать лабораторий и учебно-производственных мастерских для будущих специалистов, причем все оборудование максимально приближено к тому, которое представлено на станциях СГК, а в обучении также задействованы сотрудники компании.

«Это позволяет максимально синхронизировать образовательные программы с реальным производством и готовить качественные кадры под конкретные запросы работодателя», — отмечают в техникуме.

#Владислав Савончик
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