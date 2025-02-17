В Назаровском энергостроительном техникуме откроется химическая лаборатория

«Исходная вода реки Чулым в химическом цехе проходит предварительную подготовку и 3-х ступенчатое обессоливание. Вода такого качества необходима для получения пара, вращения турбины и дальнейшей выработки электроэнергии. Поэтому важно, чтобы будущие энергетики изучали азы водоподготовки не только в теории, но и учились выполнению химических анализов на практике в оснащенной современными приборами и оборудованием лаборатории», — поделилась Штурман.