В «Планете» открылись бар и креветочная. Что там можно попробовать?

На 2ГИС заведению оставили 6 оценок и три отзыва — сейчас его оценка 4 звезды. Два отзыва положительные: гости отметили вкусные чай и кофе. Однако другой посетитель написал, что купил кофе за 160 рублей, но он был слишком горький и крепкий.