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Posted 17 февраля, 10:52

Published 17 февраля, 10:52

Modified 17 февраля, 11:28

Updated 17 февраля, 11:28

В «Планете» открылись бар и креветочная. Что там можно попробовать?

В «Планете» открылись бар и креветочная. Что там можно попробовать?

17 февраля 2025, 10:52
Фото: пресс-служба ТРЦ «Планета».
В ТРЦ «Планета» открылись два новых заведения — Edison Bar и «Креветочная».

Оба заведения заработали на 2 этаже торгового центра: 24 января открылся Edison Bar, а 4 февраля — «Креветочная».

Edison Bar расположился в островке во второй части фудкорта. В меню есть авторские и классические коктейли, чаи и кофе.

Фото: пресс-служба ТРЦ «Планета»

На 2ГИС заведению оставили 6 оценок и три отзыва — сейчас его оценка 4 звезды. Два отзыва положительные: гости отметили вкусные чай и кофе. Однако другой посетитель написал, что купил кофе за 160 рублей, но он был слишком горький и крепкий.

В «Креветочной» подают супы, пасты, поке и другие блюда с креветками. Одно блюда стоит от 490 до 610 рублей.

Фото: пресс-служба ТРЦ «Планета»

На 2ГИС у кафе уже 9 оценок и 7 отзывов: рейтинг пока составляет 4,2 звезды. В положительных отзывах писали, что поке получился вкусным, а персонал вежливый. Однако были два отзыва, в которых написали, что блюда невкусные.

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