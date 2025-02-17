В «Планете» открылись бар и креветочная. Что там можно попробовать?

Posted 17 февраля, 10:52
Published 17 февраля, 10:52
Modified 17 февраля, 11:28
Updated 17 февраля, 11:28
Оба заведения заработали на 2 этаже торгового центра: 24 января открылся Edison Bar, а 4 февраля — «Креветочная».
Edison Bar расположился в островке во второй части фудкорта. В меню есть авторские и классические коктейли, чаи и кофе.
На 2ГИС заведению оставили 6 оценок и три отзыва — сейчас его оценка 4 звезды. Два отзыва положительные: гости отметили вкусные чай и кофе. Однако другой посетитель написал, что купил кофе за 160 рублей, но он был слишком горький и крепкий.
В «Креветочной» подают супы, пасты, поке и другие блюда с креветками. Одно блюда стоит от 490 до 610 рублей.
На 2ГИС у кафе уже 9 оценок и 7 отзывов: рейтинг пока составляет 4,2 звезды. В положительных отзывах писали, что поке получился вкусным, а персонал вежливый. Однако были два отзыва, в которых написали, что блюда невкусные.