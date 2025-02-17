«Вам нужно явиться в ФСБ»: красноярцев предупредили о новой схеме мошенников

Posted 17 февраля, 01:54
Published 17 февраля, 01:54
Modified 17 февраля, 01:54
Updated 17 февраля, 01:54
Сначала аферисты звонят и, к примеру, предлагают заменить полис ОМС и просят продиктовать код из СМС. Он нужен им для взлома аккаунта на Госуслугах.
На портале мошенники узнают личные данные человека и звонят, представляясь сотрудниками ФСБ. Они заявляют, что об этом разговоре никому нельзя говорить, так как это дело государственной важности.
Жертвам сообщают, что якобы из-за утечки данных с Госуслуг мошенники пытаются похитить их деньги. Людей просят снять деньги и отдать сотруднику Банка России.
Чтобы жертвы еще больше поверили мошенникам, в их почтовые ящики кидают фейковые повестки от ФСБ. В итоге испуганные люди расстаются с деньгами.
Чтобы не стать жертвой мошенников следует придерживаться нескольких правил: