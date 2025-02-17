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Posted 17 февраля, 01:54

Published 17 февраля, 01:54

Modified 17 февраля, 01:54

Updated 17 февраля, 01:54

«Вам нужно явиться в ФСБ»: красноярцев предупредили о новой схеме мошенников

«Вам нужно явиться в ФСБ»: красноярцев предупредили о новой схеме мошенников

17 февраля 2025, 01:54
Фото: 1MI.
Жителей Красноярского края предупреждают о новой схеме мошенничества. Злоумышленники объединили две схемы.

Сначала аферисты звонят и, к примеру, предлагают заменить полис ОМС и просят продиктовать код из СМС. Он нужен им для взлома аккаунта на Госуслугах.

На портале мошенники узнают личные данные человека и звонят, представляясь сотрудниками ФСБ. Они заявляют, что об этом разговоре никому нельзя говорить, так как это дело государственной важности.

Жертвам сообщают, что якобы из-за утечки данных с Госуслуг мошенники пытаются похитить их деньги. Людей просят снять деньги и отдать сотруднику Банка России.

Чтобы жертвы еще больше поверили мошенникам, в их почтовые ящики кидают фейковые повестки от ФСБ. В итоге испуганные люди расстаются с деньгами.

Чтобы не стать жертвой мошенников следует придерживаться нескольких правил:

  • никому не сообщать коды из СМС;
  • помнить, что аферисты могут представиться кем угодно;
  • если вам звонят из любого ведомства, положите трубку и перезвоните по номерам, указанным на официальном сайте;
  • обратитесь в правоохранительные органы при любом подозрении на мошенничество.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мошенники#ФСБ#Аферисты#Красноярский край#Мошенничество
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