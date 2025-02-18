«Домклик» представил данные о средней стоимости жилья по программе «Семейная ипотека»

По состоянию на начало 2025 года медианная стоимость жилья, приобретаемого через программу «Семейная ипотека», в среднем по России составила 7,8 млн рублей. В СКФО эта цифра равна 6 млн рублей, тогда как в ЦФО она достигает 10,3 млн рублей. Ожидаемо, что в столичных регионах, таких как ЦФО и СЗФО, цена на жилье самая высокая. Кроме того, именно в этих регионах отмечается значительная доля выдаваемых кредитов по программе «Семейная ипотека»: например, Москва — 38% от общего объема кредитов в ЦФО, а Санкт-Петербург — 40% в СЗФО.