«Домклик» представил данные о средней стоимости жилья по программе «Семейная ипотека»

Posted 18 февраля, 16:26
Published 18 февраля, 16:26
Modified 18 февраля, 16:26
Updated 18 февраля, 16:26
Такую информацию представили эксперты компании «Домклик», которые провели анализ выдач «Семейной ипотеки» в Сбере в 2025 году.
Как отметили в «Домклик», программа «Семейная ипотека» активно действует в России уже на протяжении семи лет. В конце 2024 года доля этой программы в общем объеме ипотечных выдач Сбера составила 65%, что стало новым рекордом. В настоящее время «Семейная ипотека» продолжает оставаться важным инструментом поддержки семей с детьми, что, в свою очередь, способствует повышению спроса на новостройки и помогает развивать строительный сектор, пишет vostokmedia.com.
По состоянию на начало 2025 года заемщики, использующие программу «Семейная ипотека», предпочитают квартиры. В то время как в первом полугодии 2024 года доля ИЖС была довольно значительной, составляя около 23%, в дальнейшем эта доля начала уменьшаться. Причиной тому может быть переход сектора ИЖС на эскроу-счета наряду с многоквартирными домами.
Так, средняя площадь жилья, приобретаемого с помощью «Семейной ипотеки», составляет 35 квадратных метров для однокомнатных квартир, 55 квадратных метров — для двухкомнатных и 72 квадратных метра — для трехкомнатных. В декабре 2024 года почти половина сделок (50%) приходилась на однокомнатные квартиры, в то время как двухкомнатные составляли 35%, а более просторные варианты — около 15%.
По состоянию на начало 2025 года медианная стоимость жилья, приобретаемого через программу «Семейная ипотека», в среднем по России составила 7,8 млн рублей. В СКФО эта цифра равна 6 млн рублей, тогда как в ЦФО она достигает 10,3 млн рублей. Ожидаемо, что в столичных регионах, таких как ЦФО и СЗФО, цена на жилье самая высокая. Кроме того, именно в этих регионах отмечается значительная доля выдаваемых кредитов по программе «Семейная ипотека»: например, Москва — 38% от общего объема кредитов в ЦФО, а Санкт-Петербург — 40% в СЗФО.
Что касается среднего размера кредита, он составляет 5,5 млн рублей по стране. В ЦФО этот показатель максимальный — 7 млн рублей, в то время как минимальные значения зафиксированы на Урале, в СКФО и Приволжском федеральном округе, где суммы варьируются от 4,4 до 4,8 млн рублей.
В России средний размер первоначального взноса по программе «Семейная ипотека» составляет 2,3 млн рублей, в ЦФО — 3,3 млн рублей, а в СКФО — 1,5 млн рублей. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах, где больше состоятельных покупателей с наличными, первоначальный взнос достигает примерно 30% от стоимости жилья, тогда как в Южном, Сибирском, Уральском и Северо-Кавказском округах он составляет около 25%.
ЦФО и СЗФО также имеют максимальные размеры ежемесячного платежа — 43,6 тыс. рублей и 36,2 тыс. рублей соответственно. Наименьшая сумма платежа по России зарегистрирована в СКФО и составляет 27,7 тыс. рублей.
Согласно проведенному исследованию средний срок ипотечного кредитования составляет 28 лет, причем этот показатель практически одинаков для всех округов.
В то же время в регионах с высоким уровнем доходов наблюдаются более короткие сроки кредитования. Это особенно заметно в Москве и Санкт-Петербурге. Однако на начало текущего года сроки ипотечного кредитования в обеих столицах не сильно отличались от общероссийских данных.
«Текущий уровень цен на новостройки вынуждает жителей даже состоятельных регионов оформлять ипотечные кредиты на более длительный срок», — подытоживают эксперты «Домклик».