prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 07:46

Published 18 февраля, 07:46

Modified 18 февраля, 07:46

Updated 18 февраля, 07:46

Экс-бухгалтер детского дома Совмена пыталась оспорить приговор. Не получилось

Экс-бухгалтер детского дома Совмена пыталась оспорить приговор. Не получилось

18 февраля 2025, 07:46
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Вступил в силу приговор бывшему бухгалтеру детского дома имени Хазрета Совмена за присвоение более 41 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2021–2022 годах Людмила Огурцова подделывала бухгалтерские отчетности и присвоила 41,1 миллиона рублей со счетов детского дома.

На эти деньги она снимала таунхаус в элитном поселке Красноярска, приобретала драгоценности, шубы, премиальную электронику и ходила по ресторанам.

Людмила Огурцова получила 5,5 лет колонии общего режима. Ее признали виновной в мошенничестве (части 3 и 4 статья 159 УК РФ) и присвоении (часть 4 статья 160 УК РФ).

Как рассказали в прокуратуре, сторона защиты посчитала наказание «суровым» и подала апелляционную жалобу. Женщина заявила, что якобы она не хотела похищать деньги у знакомых и планировала их вернуть.

Однако Красноярский краевой суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений.

  • Уголовное дело в отношении Людмилы Огурцовой завели еще в конце 2022 года, по статье «Присвоение или растрата» — часть 4 статьи 160 УК РФ. По этой статье ей грозило до десяти лет лишения свободы

  • Главный бухгалтер сама пришла в полицию с повинной и рассказала, что переводила деньги благотворителей себе на карту.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Приговор#Прокуратура#СК#Уголовное дело#Детский дом#Бухгалтер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика