Экс-бухгалтер детского дома Совмена пыталась оспорить приговор. Не получилось

Posted 18 февраля, 07:46
Published 18 февраля, 07:46
Modified 18 февраля, 07:46
Updated 18 февраля, 07:46
По версии следствия, в 2021–2022 годах Людмила Огурцова подделывала бухгалтерские отчетности и присвоила 41,1 миллиона рублей со счетов детского дома.
На эти деньги она снимала таунхаус в элитном поселке Красноярска, приобретала драгоценности, шубы, премиальную электронику и ходила по ресторанам.
Людмила Огурцова получила 5,5 лет колонии общего режима. Ее признали виновной в мошенничестве (части 3 и 4 статья 159 УК РФ) и присвоении (часть 4 статья 160 УК РФ).
Как рассказали в прокуратуре, сторона защиты посчитала наказание «суровым» и подала апелляционную жалобу. Женщина заявила, что якобы она не хотела похищать деньги у знакомых и планировала их вернуть.
Однако Красноярский краевой суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений.
Главный бухгалтер сама пришла в полицию с повинной и рассказала, что переводила деньги благотворителей себе на карту.