prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 04:41

Published 18 февраля, 04:41

Modified 18 февраля, 08:52

Updated 18 февраля, 08:52

Экс-начальника исправительного центра посадили за вымогательство штукатурки

Экс-начальника исправительного центра посадили за вымогательство штукатурки

18 февраля 2025, 04:41
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Ачинске осудили бывшего начальника исправительного центра за превышение полномочий. Он вымогал штукатурку с предпринимателя.

Следователи и суд установили, что в сентябре 2022 года исправительный центр № 1 краевого ГУФСИН заключил договор с коммерческой компанией о трудоустройстве осужденных к принудительным работам.

В марте 2023 года начальник центра направил в компанию письма с просьбой оказать благотворительную помощь и передать строительные материалы для ремонта учреждения.

Компания отказалась заниматься благотворительностью. Тогда начальник центра потребовал уволить 12 осужденных, заявив, что их переводят на работу в другую организацию.

После представитель компании все-таки передал в учреждение 1,2 тонны штукатурки стоимостью 22,3 тысячи рублей. Тогда начальник центра отменил требования об увольнении осужденных.

На суде начальник центра вину не признал и заявил, что для себя ничего не брал, все делал на пользу учреждения.

Видео: Прокуратура Красноярского края.

Суд признал бывшего начальника центра виновным в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его приговорили к 3 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах власти на 2 года.

Читайте также:
Норильчанка вымогала у любовника из Китая деньги за молчание об их романеКрасноярец два года вымогал деньги у собственной матери. Он обещал сжечь ее дачу
#Владислав Савончик#Видео#ГУФСИН#Суд#Ачинск#Вымогательство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика