Экс-начальника исправительного центра посадили за вымогательство штукатурки

Posted 18 февраля, 04:41
Published 18 февраля, 04:41
Modified 18 февраля, 08:52
Updated 18 февраля, 08:52
Следователи и суд установили, что в сентябре 2022 года исправительный центр № 1 краевого ГУФСИН заключил договор с коммерческой компанией о трудоустройстве осужденных к принудительным работам.
В марте 2023 года начальник центра направил в компанию письма с просьбой оказать благотворительную помощь и передать строительные материалы для ремонта учреждения.
Компания отказалась заниматься благотворительностью. Тогда начальник центра потребовал уволить 12 осужденных, заявив, что их переводят на работу в другую организацию.
После представитель компании все-таки передал в учреждение 1,2 тонны штукатурки стоимостью 22,3 тысячи рублей. Тогда начальник центра отменил требования об увольнении осужденных.
На суде начальник центра вину не признал и заявил, что для себя ничего не брал, все делал на пользу учреждения.
Суд признал бывшего начальника центра виновным в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его приговорили к 3 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах власти на 2 года.