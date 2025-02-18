Флешмоб добра: красноярские блогеры «Инсайт Люди» поддержали благотворительный проект

После флешмоба состоялось еще одно благотворительное мероприятие — «Музлото». Участникам было предложено приобрести карточки с номерами, после чего началась игра, напоминающая традиционное лото, но с одним отличием: под каждой цифрой скрывалась композиция в стиле 90-х. Те, кто собрал линию на карточке, получали подарки от партнеров. Все собранные деньги также пошли в фонд пожертвования. Ведущей мероприятия была резидент студии «Инсайт Люди», фешен-блогер, активист Анна Окладникова. Волонтером события также выступила Евгения Долгорукова.