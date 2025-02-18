Флешмоб добра: красноярские блогеры «Инсайт Люди» поддержали благотворительный проект

Posted 18 февраля, 02:00
Published 18 февраля, 02:00
Modified 18 февраля, 02:00
Updated 18 февраля, 02:00
Участниками благотворительной акции стали волонтеры фонда «Особенное Сердце» и резиденты красноярской студии «Инсайт Люди» — лайфстайл-блогер, волонтер благотворительного фонда Евгения Долгорукова и бьюти-блогер, участник социальных роликов Анастасия Почтарева. На мероприятии раздавались листовки с QR-кодами, перейдя по которым можно подробнее ознакомиться с проектом «Социальное такси» и сделать пожертвование. Все желающие смогли внести свой вклад в благую цель — сделать мир доступнее для всех.
После флешмоба состоялось еще одно благотворительное мероприятие — «Музлото». Участникам было предложено приобрести карточки с номерами, после чего началась игра, напоминающая традиционное лото, но с одним отличием: под каждой цифрой скрывалась композиция в стиле 90-х. Те, кто собрал линию на карточке, получали подарки от партнеров. Все собранные деньги также пошли в фонд пожертвования. Ведущей мероприятия была резидент студии «Инсайт Люди», фешен-блогер, активист Анна Окладникова. Волонтером события также выступила Евгения Долгорукова.
Проект «Социальное такси» направлен на приобретение специализированного автомобиля для перевозки людей с ограниченными возможностями. Благодаря этой инициативе взрослые и дети с инвалидностью могут посещать кинотеатры, больницы, вокзалы, учреждения культуры, развивающие, спортивные, досуговые секции.