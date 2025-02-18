Где покупать мясо, овощи и другие продукты? Топ мест от красноярских шефов

Posted 18 февраля, 06:57
Published 18 февраля, 06:57
Modified 18 февраля, 07:04
Updated 18 февраля, 07:04
Шефов опросил автор телеграм-канала «В эти 15 минут модно» Илья Сураев. Вот какие рекомендации они дали:
Мясо: покупает в мясном PrimeBeef или в Metro. В Metro еще покупает рыбу.
Овощи и фрукты: в Red Sail, если нужны хорошие или даже эксклюзивные продукты, их отбирают по спелости.
Торты, десерты и хлеб: заказывает заранее или покупает в La Famille.
Мясо: предпочитает брать в «проверенных мясных лавках». Рыбу закупает в Metro — туда раз в неделю «поставляют качественную охлаждённую сёмгу и палтуса».
Для закупки овощей выбирает овощную лавку — там чаще дороже супермаркетов, но «всегда отличное качество». Сладкое Фокин есть редко, но ему нравится ассортимент в «Ромбабе», «12 слоях» или «Варваре+Jerome».
Овощи берет в лавках в Red Sail, а мясо в «Провинции Солгон». Там же Михайлов покупает еавказский сыр, молоко и другие скоропортящиеся продукты.
Рыбу покупает в ресторане Sadko от их поставщиков, икру — в «Хозяине Камчатки», деликатесы — «За три моря», сыр — берет выдержанный козий сыр во Fratelli. Сладкое — «Варвара+Jerome». Хлеб: «Пекарь Хлебов» или «Варвара+Jerome».
Мясо — свинину и говядину обычно покупает в магазине «Молоко и мясо», по пятницам там свежий привоз, а баранину берет на Южном рынке на Шахтеров.
«Если хочется премиальных стейков или альтернативы — тогда еду в мясной бутик в Red Sail».
Свежую рыбу покупает в Metro, а локальную северную рыбу — в магазине «Дары севера». Овощи, фрукты и зелень старается брать на южном рынке на Шахтеров. Если не хватает времени, покупает в «Золотой осени» или в «За три моря».
Хлеб любит из «Командора» — «особенно треугольный на закваске» и в пекарне «Пекарь хлебов».
Мясо, рыбу, овощи и фрукты старается покупать на местных рынках — например, на Взлётке. За хлебом и сладостями ходит в «Варвару+Jerome» и в местные пекарни.
Любит закупать продукты на рынках. Нравится отдел на рынке «Енисейский привоз». На Центральном рынке иногда берет овощи. На том же рынке в павильоне в самом центре берет мясо.
Если выбирать магазины, где есть все на все случаи жизни — это «Золотая осень» и «За три моря».
«Но я готовлю каждый день, поэтому, кто бы что ни говорил, мой лучший помощник — „Самокат“».
Хлеб Ерошин «давно перестал брать в магазинах», предпочитает пекарни: «Ромбаба» и «Формула Хлеба».