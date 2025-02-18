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Posted 18 февраля, 06:57

Published 18 февраля, 06:57

Modified 18 февраля, 07:04

Updated 18 февраля, 07:04

Красноярские шефы рассказали, где покупают мясо, овощи и другие продукты

Где покупать мясо, овощи и другие продукты? Топ мест от красноярских шефов

18 февраля 2025, 06:57
Фото: 1MI.

Красноярские шефы рассказали, где покупают мясо, овощи и другие продукты

Красноярские шеф-повара и бренд-шефы поделились местами, где они покупают мясо, овощи, рыбу, хлеб и другие продукты.

Шефов опросил автор телеграм-канала «В эти 15 минут модно» Илья Сураев. Вот какие рекомендации они дали:

Евгений Евдокимов, бренд-шеф ресторанов LaFamille Group

Мясо: покупает в мясном PrimeBeef или в Metro. В Metro еще покупает рыбу.

Овощи и фрукты: в Red Sail, если нужны хорошие или даже эксклюзивные продукты, их отбирают по спелости.

Торты, десерты и хлеб: заказывает заранее или покупает в La Famille.

Алексей Фокин, шеф-повар французско-русского гастробистро Jil

Мясо: предпочитает брать в «проверенных мясных лавках». Рыбу закупает в Metro — туда раз в неделю «поставляют качественную охлаждённую сёмгу и палтуса».

Фото: 1MI

Для закупки овощей выбирает овощную лавку — там чаще дороже супермаркетов, но «всегда отличное качество». Сладкое Фокин есть редко, но ему нравится ассортимент в «Ромбабе», «12 слоях» или «Варваре+Jerome».

Михаил Михайлов, бренд-шеф SADKO, «Дзе» и «Дзеими»

Овощи берет в лавках в Red Sail, а мясо в «Провинции Солгон». Там же Михайлов покупает еавказский сыр, молоко и другие скоропортящиеся продукты.

Рыбу покупает в ресторане Sadko от их поставщиков, икру — в «Хозяине Камчатки», деликатесы — «За три моря», сыр — берет выдержанный козий сыр во Fratelli. Сладкое — «Варвара+Jerome». Хлеб: «Пекарь Хлебов» или «Варвара+Jerome».

Фото: 1MI

Илья Ходзицкий, бренд-шеф Bellini

Мясо — свинину и говядину обычно покупает в магазине «Молоко и мясо», по пятницам там свежий привоз, а баранину берет на Южном рынке на Шахтеров.

«Если хочется премиальных стейков или альтернативы — тогда еду в мясной бутик в Red Sail».

Свежую рыбу покупает в Metro, а локальную северную рыбу — в магазине «Дары севера». Овощи, фрукты и зелень старается брать на южном рынке на Шахтеров. Если не хватает времени, покупает в «Золотой осени» или в «За три моря».

Хлеб любит из «Командора» — «особенно треугольный на закваске» и в пекарне «Пекарь хлебов».

Мария Орлова, бренд-шеф Green Villa Pizza

Мясо, рыбу, овощи и фрукты старается покупать на местных рынках — например, на Взлётке. За хлебом и сладостями ходит в «Варвару+Jerome» и в местные пекарни.

Фото: 1MI

Александр Ерошин, шеф бара «Радость»

Любит закупать продукты на рынках. Нравится отдел на рынке «Енисейский привоз». На Центральном рынке иногда берет овощи. На том же рынке в павильоне в самом центре берет мясо.

Если выбирать магазины, где есть все на все случаи жизни — это «Золотая осень» и «За три моря».

«Но я готовлю каждый день, поэтому, кто бы что ни говорил, мой лучший помощник — „Самокат“».

Хлеб Ерошин «давно перестал брать в магазинах», предпочитает пекарни: «Ромбаба» и «Формула Хлеба».

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